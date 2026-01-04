Zi de foc peste salvamontiști: 91 de persoane salvate din zonele montane într-o singură zi

La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit sâmbătă 70 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani.

Cele mai multe apeluri, 16, au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureș, câte 9 pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Municipiul Brașov și 5 pentru Salvamont Harghita. Au mai fost apeluri în județele Sibiu, Gorj, Neamț, Bihor, Prahova, Caraș Severin, Suceava, Mureș, Albă și Bistrița Năsăud.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 91 de persoane. 19 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate la spital cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.