Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului. Este al cincilea caz tragic în Meridionali în ultimele 10 zile

Marţi, în jurul orei 14:15, salvamontiştii din Zărneşti au primit un apel prin 112, care semnala că un turist ar fi alunecat în mijlocul Crestei Pietrei Craiului şi nu mai poate fi văzut de colegii săi de tură. Echipele au reuşit ulterior să-l localizeze şi au solicitat sprijin aerian pentru identificare şi, dacă era posibil, evacuare rapidă.

În urma zborului de recunoaştere, persoana a fost găsită în Valea Podurilor. Din păcate, la sosirea salvatorilor, aceasta era decedată. Cu ajutorul POA Braşov, victima a fost extrasă prin troliere.

Salvamont Zărneşti a precizat că, în ultimele zece zile, în Carpaţii Meridionali au avut loc cinci accidente cu acelaşi deznodământ: două în Parcul Naţional Piatra Craiului şi trei în Făgăraş.

Echipa de salvatori a transmis din nou recomandarea pentru turişti: „Atenţie – Prudenţă – Renunţare!”