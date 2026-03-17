Simulare Evaluarea Națională 2026: Marți are loc proba la Matematică / Ce reguli trebuie să respecte elevii

Marți, simularea Evaluării Naționale continuă cu proba la Matematică. Potrivit datelor transmise vineri de inspectoratele școlare județene, simularea Evaluării Naționale este organizată în peste 4.500 de unități de învățământ, iar în 127 de unități de învățământ, simularea nu este organizată.

Elevii de clasa a VIII-a vor avea la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele primite, timp calculat din momentul în care acestea sunt distribuite tuturor celor prezenți în sală. Proba începe la ora 9:00, însă elevii trebuie să se prezinte până la 8:30 în sala de examen.

Subiectele și baremele pentru proba de Matematică vor fi disponibile în cursul zilei de marți, la ora 15:00, pe site-ul dedicat subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Ce le este interzis elevilor în sala de examen

Elevii de clasa a VIII-a nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri sau cu notițe care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor. De asemenea, elevii nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile. Toate acestea trebuie să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale.

Încălcarea regulilor în sala de examen este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar elevii prinși nerespectând aceste reguli vor fi eliminați din cadrul probei, iar lucrarea va primi nota 1.

Peste 145.000 de elevi de clasa a VIII-a, prezenți la proba de Limba și literatura română

Luni, la simularea Evaluării Naționale, la proba de limba română, au fost prezenți peste 145.200 de elevi din toată țara. Peste 11.800 de elevi au lipsit, iar un singur elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 30 martie. Rezultatele simulării nu sunt afișate public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. De asemenea, notele obținute la aceste probe pot fi trecute în catalog la cererea elevului sau a părinților acestuia.

Miercuri, 18 martie, va fi organizată proba de limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Calendar Evaluarea Națională 2026

Probele Evaluării Naționale sunt programate în luna iunie.

Potrivit calendarului, acestea vor avea loc în data de:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie. Cele finale, după depunerea și soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.