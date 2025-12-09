Manole, despre majorarea salariului minim: Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent

Dacă s-ar aplica legea salariului minim, s-ar putea crește salariul minim cu 300 de lei brut sau cu 700 de lei brut, spune ministurl Muncii, Florin Manole.

„Este o decizie care trebuie luată prin dialog. Așa se întâmplă în toate țările Uniunii Europene. Și anume, dialogul social este motorul care să producă această decizie, dar în limitele unei legi în vigoare. Și, sigur că mâine (miercuir – n.r.) vor fi aduse multe argumente. Eu am încercat să expun unele dintre ele chiar astăzi, într-o postare publică: argumente referitoare la productivitate, cât a crescut productivitatea muncii în România în ultimii ani, argumente referitoare la costul pe oră cu forța de muncă, un cost care este foarte mic în România, nu doar dacă îl comparăm cu restul Uniunii Europene, cu media europeană, ci și dacă îl comparăm cu țări precum Ungaria și Slovacia. adiică dacă îl comparăm cu economii mai apropiate de noi din toate punctele de vedere. Nu ne comparăm, evident, cu dimensiunile economiei germane sau franceze. Și atunci, dacă ne uităm la toate aceste argumente, toate în corelate cu legislația anterioară, ar trebui să creștem salariul minim pe economie”, spune ministrul Muncii, într-un interviu la Adevărul.

Manole este convins că se va naște „o dispută, o dezbatere, o contradicție între opiniile de a nu crește salariul minim pe economie și opiniile de a crește salariul minim pe economie”.

„Dar dincolo de argumente, care sunt evident importante, dincolo de calcule și dincolo de relațiuni economice, uneori cinice sau dacă vreți așa, reci, există un lucru care mi se pare extrem de important. Și anume, și mi se pare chiar de bun simț. Și anume, faptul că într-o țară din Uniunea Europeană, oricare ar fi ea, este inacceptabil să muncești 8 ore pe zi, orice muncă cinstită, indiferent de calificare, și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. Adică munca cinstită, onestă, legală, trebuie să asigure un minim de trai pentru oricine dintre cei care lucrează. Și ăsta nu este un exces, nu este o exagerare, nu este o opinie ideologică. Este, cred, o opinie de bun sens. Or, astăzi, avem o inflație destul de sus, o inflație care a afectat puterea de cumpărare a cetățenilor, motiv pentru care a trebuit să existe și o anumită compensare. Creșterea aceasta în salariul, corelat cu creșterea valorii tichetului de masă (…) sunt metode de a compensa inflația și de a păstra puterea de cumpărare a celor care muncesc”, a mai spus Manole.

Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare dacă coaliția nu va fi de acord cu majorarea salariului mini, Manole a spus că pentru PSD aceasta este „o temă importantă”.

„Se pune problema ieșirii de la guvernare dacă toate propunerile argumentate ale Partidului Social Democrat vor fi tratate de rizoriu și în considerare. Pentru că adevărul este că participarea la o coaliție de guvernare presupune dreptul și oportunitatea pentru fiecare dintre părți de a pune pe masă o politică publică sau alta și de a avea câștig de cauză în discuția cu partenerii. Nu 100% niciodată, pentru că de-aia suntem mai mulți, dar nici 0%”, a răspuns Manole.

Manole a mai spus că toți indicatorii macroeconomici folosiți de Institutul Național de Statistică arată un interval de creștere, nu de stagnare.

Ministrul a mai spus că două milioane de oameni câștigă, în prezent, un salariu brut cuprins între 4.050 lei și 4.500 lei brut.

„Este puțin. Iar numărul este foarte mare. Faptul de a avea oameni care muncesc și trăiesc în risc de sărăcie mi se pare inacceptabil. (…) Este o linie roșie (dacă nu va fi de acord coaliția cu creșterea salariului minim – n.r.) raportată la puterea de cumpărare a celor care muncesc. Și eu sper să nu încalce linia”, a mai spus ministurl Florin Manole.