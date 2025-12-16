Prima pagină » Politic » Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD): Îmi doresc ca ideile noastre să fie preluate în actul de guvernare, în special măsurile de relansare a economiei

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD): Îmi doresc ca ideile noastre să fie preluate în actul de guvernare, în special măsurile de relansare a economiei

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a fost întrebat de jurnaliști marți, la Parlamentul European, în ce condiții ar trebui să treacă social-democrații în Opoziție. Acesta a subliniat că va exista o discuție amplă în coaliție pentru a vedea în ce măsură ideile Partidului Social-Democrat sunt luate în considerare.
Victor Negrescu, dacă legea pensiilor speciale nu va trece de CCR: „Un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coaliție funcționează”
Victor Negrescu, dacă legea pensiilor speciale nu va trece de CCR: „Un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coaliție funcționează”
Ce se schimbă pentru fermieri de la 1 ianuarie 2026. Noile modificări decise de UE, explicate de Maria Grapini
Ce se schimbă pentru fermieri de la 1 ianuarie 2026. Noile modificări decise de UE, explicate de Maria Grapini
Nicușor Dan, despre îndemnul șefului NATO către aliați pentru a-și intensifica eforturile de apărare: Amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare
Nicușor Dan, despre îndemnul șefului NATO către aliați pentru a-și intensifica eforturile de apărare: Amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare
Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică
Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Gabriel Negreanu
16 dec. 2025, 18:34, Politic

Victor Negrescu a afirmat marți, întrebat în ce condiții ar trebui să treacă PSD în Opoziție, că și-ar dori ca ideile propuse de către partid să fie preluate în actul de guvernare, în mod special cele privind relansarea economiei.

Europarlamentarul PSD a subliniat că „este foarte complicat pentru noi să venim cu propuneri viabile, lăudate inclusiv de oameni politici și de experți din zona de dreapta și să vedem că aceste măsuri nu sunt implementate”.

„Cu siguranță o să vedem care este rezultatul analizei și va exista o discuție amplă în coaliție să vedem în ce măsură ideile Partidului Social-Democrat sunt luate în considerare la nivelul pe care ni-l dorim. (…) Nu este un joc, nu este vorba de o bătălia orgoliilor, este vorba strict, pur și simplu, de reprezentarea celor care ne-au votat într-un context politic și economic dificil pentru România”, a mai spus Negrescu.

Întrebat și despre care este stadiul discuțiilor privind reforma administrativă, dacă este complet blocată momentan până la trecerea actualelor reforme, Victor Negrescu a afirmat că aceste aspecte vor fi discutate în ședința coaliției.

„Urmează o ședință a coaliției și vor discuta aceste aspecte, nu am detalii suplimentare. Noi nu blocăm niciun fel de reformă, o bună parte din elemente, din ce înțeleg, au fost clarificate”, a conchis Victor Negrescu.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor