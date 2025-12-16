Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD): Îmi doresc ca ideile noastre să fie preluate în actul de guvernare, în special măsurile de relansare a economiei

Victor Negrescu a afirmat marți, întrebat în ce condiții ar trebui să treacă PSD în Opoziție, că și-ar dori ca ideile propuse de către partid să fie preluate în actul de guvernare, în mod special cele privind relansarea economiei.

Europarlamentarul PSD a subliniat că „este foarte complicat pentru noi să venim cu propuneri viabile, lăudate inclusiv de oameni politici și de experți din zona de dreapta și să vedem că aceste măsuri nu sunt implementate”.

„Cu siguranță o să vedem care este rezultatul analizei și va exista o discuție amplă în coaliție să vedem în ce măsură ideile Partidului Social-Democrat sunt luate în considerare la nivelul pe care ni-l dorim. (…) Nu este un joc, nu este vorba de o bătălia orgoliilor, este vorba strict, pur și simplu, de reprezentarea celor care ne-au votat într-un context politic și economic dificil pentru România”, a mai spus Negrescu.

Întrebat și despre care este stadiul discuțiilor privind reforma administrativă, dacă este complet blocată momentan până la trecerea actualelor reforme, Victor Negrescu a afirmat că aceste aspecte vor fi discutate în ședința coaliției.

„Urmează o ședință a coaliției și vor discuta aceste aspecte, nu am detalii suplimentare. Noi nu blocăm niciun fel de reformă, o bună parte din elemente, din ce înțeleg, au fost clarificate”, a conchis Victor Negrescu.