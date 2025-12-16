Victor Negrescu, dacă legea pensiilor speciale nu va trece de CCR: „Un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coaliție funcționează”

Victor Negrescu a vorbit, marți, la Parlamentul European, despre ce se va întâmpla dacă legea privind pensiile speciale nu va trece la CCR.

Acesta a subliniat că decizia CCR va fi extrem de relevantă și importantă pentru a vedea dacă pierdem sau nu cele 230 de milioane de euro.

„O decizie a CCR de invalidare, de neconstituționalitate a acestei legi, va conduce cel puțin la suspendarea acestor sume de bani. În sensul acesta, evident, cei care au redactat legea trebuie să explice ce au dorit să facă și să susțină această lege până la capăt. Eu aici, la nivel european, îmi doresc ca România să nu piardă niciun ban alocat pentru țara noastră”, a spus europarlamentarul Victor Negrescu.

Acesta a mai subliniat și faptul că indiferent de decizia CCR privind pensiile speciale, „este un lucru pe care trebuie să-l explice” premierul Ilie Bolojan, care a declarat public că își asumă această lege.

Întrebat dacă o nouă decizie nefavorabilă din partea CCR ar putea să schimbe calculele politice din interiorul coaliției de anul viitor, Victor Negrescu a afirmat că reforma pensiilor speciale a reprezentat o prioritate pentru această coaliție de guvernare.

„Dacă, eventual, vom ajunge la un al doilea refuz din partea CCR, într-adevăr, este un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coaliție funcționează și dacă cei care și-au asumat această reformă au ascultat toate vocile exprimate, toate opiniile specialiștilor și au respectat Constituția și litera legii. Vom vedea. Eu sper, totuși, ca această reformă să treacă și sper că, la finalul zilei, România să nu pierde niciun ban”, a conchis Victor Negrescu.

Curtea Constituțională a amânat pentru data de 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților.