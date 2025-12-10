Prima pagină » Politic » Sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților, amânată pe 28 decembrie

Sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților, amânată pe 28 decembrie

Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților
Sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților, amânată pe 28 decembrie
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 15:12, Politic

Curtea Constituțională a amânat pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13,00”, a comunicat CCR.

Potrivit surselor g4media.ro, amânarea a fost cerută de judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, iar dacă minimum trei judecători solicită, este obligatoriu să se aprobe amânarea.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare a procurorilor și judecătorilor de la 48 la 65 de ani, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Se instituie și condiţia vechimii în muncă de cel puţin 35 de ani.

