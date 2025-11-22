Prima pagină » Politic » Dacă România pierde 231 de milioane de euro din PNRR, „ne asumăm”. Ce spune Manole despre avizul CSM pe pensiile magistraților

Dacă România pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR din cauza nerespectării termenului limită de 28 noiembrie pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților, „ne asumăm,” spune ministrul Muncii, Florin Manole.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
22 nov. 2025, 21:13, Politic

„Am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria și cu Premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv, așa că de acum încolo, partea noastră de muncă a fost făcută”, a transmis Manole, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, despre avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care privește pensiile magistraților.

Deși se declară convins că echipa sa a îndeplinit toate cerințele, Ministrul Muncii nu a putut garanta un termen rapid pentru avizul din partea CSM..

„Am făcut tot ce mi s-a cerut”

Întrebat despre riscul ca România să piardă finanțarea europeană dacă termenul este ratat, Manole a insistat asupra necesității asumării responsabilității.

„Este un eșec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greșit, trebuie să-și asume asta. Eu vă spun în dreptul ministerului Muncii că sunt ferm convins că am făcut absolut tot ce mi s-a cerut, tot ce am putut, tot ce trebuia și nu mai e nimic care ar fi putut fi făcut și pe care să nu-l fi făcut, ca Ministrul al Muncii, ca Minister al Muncii”.

În ceea ce privește calendarul exact al angajării răspunderii Guvernului în Parlament, ministrul a menționat că decizia depinde strict de primirea avizelor necesare și de respectarea marjei zilei limită.

„Să venim cât mai repede în marja zilei limită de 28. N-aș putea să anticipez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult și de cum vom avea avizele, evident”.

Contestarea legii către ÎCCJ

Ministrul a evitat să anticipeze o eventuală contestație a legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, menținând distanța față de sistemul judiciar.

„Nu pot și nu vreau să anticipez. V-am spus că nu vreau să mă amestec acolo unde nu este mandatul meu. Cred că trebuie să ne respectăm între noi, cei care coordonăm o instituție sau alta, și să ne facem treaba. Nu știu ce decizie va lua sau nu va lua Înalta Curte sau oricine altcineva”.