Bolojan despre pensiile magistraților: Nu voi relata discuțiile pe care le-am avut la Palatul Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre faptul că magistraţii au respins varianta ca pensiile lor să fie 70% din salariul net și despre criticile legate de flexibilitatea sa.

Bolojan a apărat proiectul și a explicat că 65% din salariul brut înseamnă, practic, aproape 100% din net, adică peste 90%.

Premierul a subliniat că nu știe situații în lumea normală, în sistemul de pensii contributive, în care o pensie să fie cât ultimul salariu.

„Nu voi relata discuțiile pe care le-am avut în dialogul de la Palatul Cotroceni, dar vă pot spune că, așa cum s-a afirmat în spațiu public, 65% din salariu brut, vă rog să calculați, se apropie, practic, aproape de 100% din net. Deci peste 90% din net”, a declarat Bolojan.

Premierul a continuat: „Ori cred că nici dumneavoastră și nu știți situații în care, în lumea normală, în lumea de pensiei contributive, o pensie este cât ultimul salariu”.

Bolojan a precizat că în proiect a încercat să respecte toate aspectele care țin de decizii anterioare ale Curții Constituționale, pentru ca legea să fie declarată constituțională.

„Indiferent ce se va întâmpla în zilele următoare, aceasta este o problemă nu a unei persoane, ci este pur și simplu o problemă care ține de societatea românească și de realități pe care nu le putem nega”, a conchis premierul.