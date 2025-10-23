Ministrul Muncii: Vreau să pot opta dacă să muncesc sau nu peste 65 de ani

„Să știți că, la un moment dat, un guvern de dreapta va avea și ideea greșită a creșterii vârstei de pensionare. Vreau să pot opta dacă să muncesc sau nu peste 65 de ani. Și nu numai eu. Toți cetățenii acestei țări nu vreau să lucrez până în ultima clipă”, a afirmat Florin Manole, joi, la Europa FM.

Acesta a dat exemplu o practică din Germania unde pensionarii pot lucra fără a plăti taxe pe venituri până la o anumită sumă. „În Germania se pare că există această idee ca până la 2000 de euro, pensionarii să fie încurajați să lucreze fără a mai plăti taxe pe acele sume. Nu mi se pare o idee rea”, a spus ministrul.

„Văd profesori care își doresc să muncească după 65 de ani și sunt absolut respectabili (…) Există medici excepționali care profesează cu succes și după 65 de ani și evident că nu vrea nimeni să-i dea la o parte. avem nevoie ca oamenii care își doresc să rămână în câmpul muncii să rămână cât de mult, dar nu să fie obligativitate pentru că există și profesii în această țară care te epuizează până la 65 de ani”, a mai spus Florin Manole.