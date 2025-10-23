Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor

„Avem niște repere în legislația anterioară privitoare la pensiile magistraților, legislația de dinainte de proiectul guvernului Bolojan, și acea legislație considerată neconstituțională de către curte, dar doar sub aspectul impozitării progresive a veniturilor necontributive”, a spus Florin Manole, joi, la Europa FM.

Întrebat de sumele pensiilor speciale, Manole a exemplificat: „69.343. Nu net. Este dinaintea impozitărilor. Net înseamnă 56.700 (de lei – n.r.). Din bugetul de asigurări, 21.000 de lei. Și 48.200 din bugetul de stat”.

„Pentru ceea ce este în plată acum există o singură soluție. Oricât de mult s-ar speria dreapta radicală, soluția este impozitarea progresivă a veniturilor în general. Pentru că am avut o decizie de neconstituționalitate din partea curții pentru acest mecanism de supraimpozitare pentru pensiile speciale. Dar atunci când toate veniturile vor fi impozitate progresiv, nu va scăpa evident nici pensia specială. Deci pentru pensiile acum în plată, singura soluție de reducere spre un nivel just din punctul meu de vedere social, este impozitarea progresivă”, a mai spus ministrul Muncii.