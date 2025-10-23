Ilie Bolojan despre majorarea salariului minim: Vom lua o decizie

Până săptămâna viitoare va fi respectată procedura legală de consultări cu patronatele și cu sindicatele și va fi luată o decizie în privința majorării salariului minim, a spus, joi seara, premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a spus că săptămâna viitoare, miercuri, a convocat Consiliul Tripatit pentru a discuta cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim.

„Așa cum știți, anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. Or, în condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau în sectorul privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are niște efecte care se bat în cap cu plafonare”; a spus Bolojan, la Antena 3 CNN.

Premierul a afirmat că a avut discuții în coaliție despre acest salariu minim.

„De comun acord am căzut cu toții: Hai să încercăm să ținem salariul minim la același nivel. Dacă salariile sunt plafonate, hai să mergem în aceeași logică că nu mai avem foarte mult spațiu de mișcare. (…) E adevărat că România a transpus o directivă europeană care permite țărilor care doresc să stabilească un salariu minim. Nu toate țările europene au salariu minim. Și permite un mecanism de indexare a salariului minim. Care în directivă spune că se face la maxim 2 ani de zile, dacă te duci după logica asta. În legislația românească am transpus că se face anual, după anumiți indicatori, după o anumită marjă. Sigur, dacă am modificat legislația în acord cu directiva europeană. Pentru că e o legislație care ține, să spunem, de anumit jalon din PNRR să ai un mecanism de genul acesta. Am respectat directiva. (…) Trebuie să vedem și să discutăm pe cinstite. Cu patronatele, cu sindicatele și să avem toate analizele. Ca să vedem dacă există o posibilitate de o creștere minimă a salariului minim sau nu”, explică Bolojan.

În ceea ce privește o decizie care se bazează pe niște componente economice, Bolojan spune că lui personal, consultându-se cu mai mulți economiști, i s-a spus foarte clar că spațiul de creștere nu este foarte mare și că „această creștere a costului vieții, în mod evident, dacă crește, știți, TVA-ul cu 2%, un om care are un salariu foarte mare e mai puțin afectat. Că acea creștere ca pondere din salariu de 5.000 de euro, să spunem, la un judecător, are o pondere mult mai mică decât la un om care are un salariu de 1.000 de euro, de exemplu. Și cu cât ai un salariu mai jos, orice fel de creștere a costului vieții te afectează mai rău. Și trebuie să ne gândim într-adevăr și la acești oameni. Dar nu într-o manieră populistă și declarativă, că nu ne ajută cu nimic. Trebuie să luăm niște decizii prin care să nu ne facem rău economic. Și asta cer. Până săptămâna viitoare vom respecta procedura legală de consultări și vom lua o decizie, dar așa cum v-am spus, această temă a fost discutată și a fost un acord de principiu pe tema asta”, a mai spus Bolojan.