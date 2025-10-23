Premierul Ilie Bolojan despre deficit: Dacă doar mimăm lucrurile, aceste realități vin peste noi

Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi despre situația dificilă a finanțelor publice și despre nevoia de corecție a deficitului bugetar, avertizând că România se află într-un moment critic și nu-și mai permite să mimeze rezolvarea problemelor, ca până acum.

„Sunt niște lucruri pe care nu le putem nega. Deficitul foarte mare, această criză de încredere – toate vin din faptul că, ani la rând, am mimat rezolvarea problemelor. Uitați-vă unde am ajuns”, a spus premierul, la Antena 3 CNN.

Bolojan a explicat că, din cauza cheltuielilor publice peste posibilități, România a fost nevoită să se împrumute masiv, pierzând încrederea investitorilor și fiind obligată să plătească dobânzi uriașe.

„Am cheltuit mai mult decât ne-am putut permite, am luat împrumuturi an de an în creștere. Pentru că cei care ne acordau aceste împrumuturi își dădeau seama că România nu este administrată așa cum trebuie și că are risc de a rambursa acești bani. Ce s-a întâmplat în fiecare an? Ne-a scăzut încrederea ca țară, ratingul, și ca efect a acestei scăderi ne-au crescut dobânzile. În momentul în care plătești dobânzi de 5,5-7% pe an, în euro sau în dolari, mai mult decât țările din regiune, deci când gradul de încredere în modul în care este administrată o țară este scăzut, atunci pe măsură ce iei mai mulți bani împrumut, vă dați seama că-ți cresc foarte mult dobânzile. Asta a făcut România în acești ani”, a subliniat premierul.

Potrivit lui Bolojan, România cheltuie anual aproximativ 150 de miliarde de lei peste ce își permite, adică circa 30 de miliarde de euro.

„Deci dacă România, să spunem, anul acesta, ar fi lucrat investițiile pe care le are și s-ar fi comportat normal, dacă n-am fi luat aceste împrumuturi, n-am fi putut plăti niciun salariu în sectorul public. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Adică nu e de glumă pe această situație. Și asta înseamnă că plătim dobânzi care se ridică la aproximativ 55 de miliarde de lei, deci 11 miliarde de euro. Ele sunt nesuportabile. Asta este o realitate în care, indiferent cine este premier, indiferent cine este în guvern, se va lovi de ea. Nu poate să fugă”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului a precizat că nu există soluții miraculoase și că este necesar un mix de măsuri – reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe – pentru a corecta dezechilibrele.

„Când știi aceste realități financiare, că ne-am extins cheltuielile mai mult decât ne puteam permite, risipindu-ne banii. (…) Când am supracontractat investiții publice peste tot, mult mai mult decât ne-am putea permite, ai trei constrângeri foarte puternice, deci cheltuieli prea mari, venituri prea mici, neîncasate, și investiții contractate peste tot, mult mai mari decât le poți duce. Nu se pot corecta aceste lucrări, sunt niște cifre reci, decât prin niște reduceri, printr-un mix de măsuri. A trebuit să luăm imediat un pachet de măsuri, care au constat, într-o bună parte, nu doar din reduceri, ci în creșteri de taxe”, a spus Bolojan.

Premierul a arătat că și aparatul public trebuie să suporte o parte din efortul de corecție.

„De multe ori am fost inflexibil, pentru că am spus, nu mai putem merge, trebuie să reducem chelturile din administrația locală, din administrația centrală, că nu se poate altfel. Dacă doar mimăm lucrurile, ceea ce este foarte simplu, la un moment dat aceste realități vin peste noi, peste o lună, peste două, peste trei. ”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că reducerea cheltuielilor administrative este inevitabilă, mai ales în instituțiile locale supradimensionate: „Primăriile care au fost chibzuite nu vor avea probleme. Cele care s-au extins, care au stat cu mâna întinsă la bugetul de stat, bani pe care România nu-i are și îi împrumută, și ei continuă să cheltuie ceea ce nu au, nu mi se pare normal. Ei trebuie să-și reducă personalul, asta este realitatea. Altfel, ne batem joc de români”, a subliniat el.

În final, premierul a transmis că nu se teme de costurile politice ale reformelor:

„Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri fără să deranjeze pe nimeni”, a încheiat Ilie Bolojan.