Florin Manole, ministrul Muncii: „Amputațiile nu se vindecă. Oamenii să nu mai treacă prin acest proces umilitor”

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că un proces „umilitor” trebuie să înceteze: acela al reverificării persoanelor cu amputații.

În schimb, psoriazisul va fi scos din criteriile de dizabilitate din România.

950.000 de dosare ale persoanelor cu dizabilități sunt verificate în prezent de două persoane, care sunt completate, uneori, cu angajații din Corpul de Control al ministrului.

Premierul e deschis la tema controalelor persoanelor cu dizabilități

Florin Manole afirmă, la DC News, că i-a explicat premierului Ilie Bolojan situația, cum că maxim 20-22 de persoane trebuie să verifice, la Ministerul Muncii, dosarele a circa un milion de persoane cu dizabilități.

„Am avut o discuție.

Premierul e foarte deschis la tema controalelor pe dosarele persoanelor cu dizabilități.

Sigur că a înțeles foarte bine și faptul că nu trebuie să speriem cu aceste controale pe cei care legitim au niște beneficii sociale și care sunt oameni către care trebuie să venim cu un plus”, spune ministrul Muncii.

Manole afirmă că săptămâna aceasta va regla situația „umilitoare” a persoanelor care au suferit amputații și care trebuie să vină la reverificarea situației lor.

„Amputațiile nu se reglează, nu se vindecă”

„Avem astăzi în legislație – și o vom regla cel mai probabil săptămâna aceasta împreună cu domnul Rogobete de la Sănătate – avem acum amputații care trebuie să vină periodic la verificat. Amputațiile nu se reglează, nu se vindecă.

Oamenii ăia nu trebuie să treacă prin procesul ăsta deranjant, umilitor, neplăcut și incorect, incorect inclusiv din punct de vedere medical, al reanalizării situației lor. Pentru că nu se va schimba”, a mai spus Manole.

Potrivit ministrului Muncii, România este, în prezent, „consistent” sub media europeană în ceea ce privește numărul de persoane cu dizabilități, însă „avem fraude consistentă în sistem”, deoarece nu se explică eșantioanele de 25% în anumite județe.

Beneficii corecte

„Este foarte mult, dar în același timp asta înseamnă și că sunt foarte mulți oameni care nu sunt diagnosticați și care nu beneficiază de sistem, deși s-ar încadra din punct de vedere medical și ar merita.

Și interesul Ministerului și al statului român este și trebuie să rămână pe de-o parte să combată frauda și pe de-altă parte să dea beneficiile corecte cui se încadrează și cui trebuie să beneficieze”, mai spune Florin Manole.

Ministrul Muncii a precizat că se va scoate psoriazisul dintre criteriile de dizabilitate din România, în prezent fiind boală pentru care se beneficia de o indemnizație, nu însă de cea de incapacitate de muncă.

Preocupare specifică pentru persoanele cu dizabilități

Ministrul a dat exemplu că a avut un coleg secretar de stat la Agenția Națională pentru Dizabilități în urmă cu câțiva ani, „un om foarte serios, care era nevăzător și n-a fost o problemă în a-și exercita profesia”.

În prezent, acesta continuă să lucreze, nu mai e secretar de stat, e funcționar public.

„Persoane cu dizabilități reale e bine să fie integrate perfect în societate.

Și e bine să fie integrate perfect și în piața muncii.

Și am avut în urmă cu mai puțin de două săptămâni un târg de job-uri făcut de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în București. (…)

Am insistat să existe o preocupare specifică pentru personale cu dizabilități. De ce? Pentru că am avut patronate importante din România.

Am avut Concordia, de exemplu, (…) care au venit la Ministerul Muncii și au zis că au nevoie de ajutor pentru a găsi persoane cu dizabilități pe care să le încadreze în piața muncii între angajații lor.

Sigur că există și lege care obligă la asta, dar există deschidere din partea angajatorilor”, a mai spus ministrul Muncii.