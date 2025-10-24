Manole anunță un proiect european de 4 miliarde de lei pentru persoanele vulnerabile

Florin Manole spune că proiectul va fi lansat săptămâna viitoare.

„Săptămâna viitoare lansăm un proiect prin care ducem servicii publice esențiale mai aproape de oameni și construim o rețea națională de sprijin pentru peste 2.000 de comunități marginalizate”, a scris pe Facebook ministrul Muncii.

El susține că este vorba de o investiție de peste 4 miliarde de lei, susținută din fonduri europene, care va ajuta aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici.

„Statul trebuie să aibă mai multă grijă de cei care astăzi trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice”, adaugă ministrul,