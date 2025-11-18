Dragoș Pîslaru: România beneficiază în continuare de fonduri europene semnificative

În cadrul celei de-a treia ediție a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România primește sume importante din fonduri europene, inclusiv în perioada aceasta cu multe tensiuni fiscale și bugetare.

El a explicat marți în cadrul evenimentului cum aceste fonduri reprezintă o șansă importantă a țării de dezvoltarea economică și socială.

Pîslaru a declarat că doar colaborarea între sectorul public și cel privat poate să transforme fondurile europene în avantaje pentru economie, dar și pentru societate.

„Este un moment de oportunitate prin care, într-adevăr, doar printr-un parteneriat pentru zona privată și cea publică putem obține acele avantaje atât economice, cât și societale. Discutăm nu doar de mai puțină poluare, discutăm de mai multă competitivitate și mai multă echitate socială, în același timp. Sunt deziderate care par conflictuale sau în concurență unele cu celelalte (…)”, a spus el.

El a mai spus că România are încă la dispoziție fonduri europene masive, chiar în perioade cu presiuni fiscale. Ministrul a oferit cifre concrete despre cât s-a alocat și cât s-a cheltuit.

„Ceea ce vă pot spune este că, în acest moment în care avem oarecare restriște sau tensiune fiscal-bugetară, România stă în continuare pe sume impresionante din fonduri europene. Discutăm de o alocare de 21 de miliarde de euro pe PNRR și de o alocare de 43 de miliarde de euro pe Fondul de Coeziune, din care 31 de miliarde de euro bani europeni și diferența bani naționali de co-finanțare. Dacă faceți un calcul simplu, observăm că suma acumulată este aproape de 65 de miliarde de euro, din care am cheltuit circa 16-17 miliarde”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul a precizat că joi va fi adoptată Hotărârea de Guvern care transpune noul PNRR și că tot în săptămâna asta va fi lansat un tablou de bord național cu toate cele 24.000 de proiecte incluse în plan.

„Este un univers impresionant, practic toată țara în șantier, un pom de Crăciun cu multe globulețe. Dar dintre lucrurile care se întâmplă în PNRR, sunt și cele direct legate de domeniul industriei auto și aș vrea doar să vă menționez două componente importante: avem, pe de o parte, pe componenta valul renovării, o mie de puncte de reîncărcare, care sunt în lucru și vor fi finalizate până în august anul viitor, iar pe partea de fond local o altă componentă din PNRR, componenta 10, avem 3.920 de puncte de reîncărcare. La acestea se adaugă investiții masive în zona de mobilitate electrică: 1.135 de vehicule de transport public cu emisii zero, tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze și bineînțeles, sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri pentru siguranță rutieră și fluidizarea traficului. Ceea ce este important este că aceste investiții sunt absolut masive.”

Pîslaru a mai zis că trebuie să se acorde prioritate comunităților defavorizate și să se dezvolte transport public și infrastructură de reîncărcare electrică în zonele unde piața nu ar investi de la sine.