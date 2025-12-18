S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Transport (PT) 2021-2027, de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din surse proprii ale CN APM SA.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 164.962.132,02 lei, cu TVA inclus, din care contribuție Uniunea Europeană în valoare de 62.543.937,02 lei, cofinanțare de la bugetul de stat de 62.543.937,01 lei și cheltuieli neeligibile de 39.874.257,99 lei. Perioada de implementare a proiectului este 2025 – 2027.

Proiectul se implementează în Portul Constanța, în zonele Constanța și Midia, iar obiectivul general constă în modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în Portul Constanța în vederea accelerării procesului de conformare cu angajamentele asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UE și aducerea sectorului de apă uzată la nivelul standardelor prevăzute de Directiva 91/271/CEE și Directiva nr. 98/83/CE.

Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază din Portul Constanța privind cu alimentarea cu apă și canalizarea va determina creșterea numărului de utilizatori care vor beneficia de servicii îmbunătățite și creșterea activității din punct de vedere economic.

Proiectul ”Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța” își propune crearea unui sistem de alimentare cu apă și de canalizare eficient tehnic, dar și economic pentru Portul Constanța în zonele Constanța și Midia. Se va asigura necesarul din punct de vedere al consumului de apă și asigurarea alimentării cu apă a consumatorilor existenți în port, precum și a noilor investiții propuse pentru realizare în anii următori, se vor implementa soluții tehnice pentru eficientizarea consumului de apă, se vor asigura condițiile optime în vederea realizării rețelei de canalizare și evacuare a apelor uzate. Totodată va crește gradul de securitate la incendiu prin asigurarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, se vor implementa măsurile specifice pentru protecția mediului și respectarea acestora, se va asigura continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor și adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor.

Pentru eficientizarea implementării acestui proiect procedura de selecție a antreprenorului a fost finalizată.

Contractul a fost atribuit către Asocierea AUTOPRIMA SERV SRL – ofertant (leader), GEMITE TECHNOLOGY – ofertant, ACTUAL TOP CONSULTING – ofertant asociat și OCSA CONSTRUCTII SI INFRASTRUCTURA – ofertant asociat, ELECTRIC MONTAJ SRL – subcontractant, PROIECT LG & CF – subcontractant, SAN ELECTROTERM GRUP – subcontractant.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de administrator al porturilor maritime românești, are ca obiectiv prioritar asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea Portului Constanța, pentru consolidarea poziției acestuia ca port maritim eficient, durabil și sigur, cu rol esențial în dezvoltarea economică a țării.

DIRECTOR GENERAL,

Mihai TEODORESCU