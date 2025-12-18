Guvernul a aprobat peste 2,6 miliarde de lei pentru continuarea proiectelor de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor din PNRR

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, alocarea a peste 2,6 miliarde de lei pentru continuarea a sute de proiecte de mediu din domeniile apă, canalizare și managementul deșeurilor, preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Decizia a fost luată la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin aprobarea hotărârii de guvern privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Prin acest act normativ este asigurată finanțarea necesară pentru proiectele care au înregistrat un progres fizic de până la 30% și care nu se mai încadrează integral în alocările și jaloanele aferente Componentelor 1 și 3 din PNRR. Astfel, investițiile vor putea continua fără întreruperi, finanțarea fiind preluată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Investiții vitale pentru comunități

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că bugetul aprobat permite menținerea în derulare a unor investiții esențiale pentru comunitățile locale.

„Bugetul aprobat astăzi permite continuarea acestor investiții vitale pentru multe comunități prin Fondul pentru Mediu. Vorbim despre proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, managementul deșeurilor, împădurirea terenurilor degradate și programul de stimulare a înnoirii parcului auto național. Prin acest demers pot continua zecile de lucrări de pe șantierele din țară, stabilizăm proiectele locale și protejăm investițiile realizate din fonduri europene și naționale”, a precizat ministra.

Alocări pe componente

Din totalul sumei aprobate, 2,3 miliarde de lei vor fi alocate Componentei 1 – Managementul apei, care vizează sprijinirea conectării populației cu venituri reduse la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, precum și extinderea acestor sisteme în aglomerări urbane și rurale cu peste 2.000 de locuitori.

Pentru Componenta 3 – Managementul deșeurilor, care urmărește dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel județean și local, a fost alocată suma de 348 de milioane de lei.

Continuarea proiectelor din PNRR

Măsura este susținută și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2025, care stabilește noi reguli pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate prin PNRR, în contextul adaptării calendarului și al jaloanelor asumate de România la nivel european.