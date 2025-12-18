Prima pagină » Social » Criza apei din Prahova. Apele Române anunță remedierea situației în aproape toate localitățile

Criza apei din Prahova. Apele Române anunță remedierea situației în aproape toate localitățile

Administrația Națională Apele Române a anunțat, joi, că alimentarea cu apă a fost reluată în aproape toate localitățile din Prahova afectate de problemele de la Barajul Paltinu. Instituția a precizat că rețeaua funcționează în parametri optimi, monitorizați permanent.
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
18 dec. 2025, 16:59, Social

Reprezentanții instituției au precizat că alimentarea cu apă a fost restabilită în aproape tot județul Prahova, singura excepție fiind localitatea Aluniș, unde furnizarea se face momentan cu restricții. Reluarea integrală în această zonă depinde de rezultatele analizelor de laborator așteptate vineri, în timp ce pentru restul localităților distribuția a fost reluată încă din 14 decembrie, după avizul DSP Prahova.

Referitor la soluțiile tehnice implementate pentru menținerea fluxului, specialiștii au explicat că „încă de la începutul lunii decembrie, Administrația Națională Apele Române continuă să asigure necesarul de apă brută pentru alimentarea sistemului din județul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal (ESZ) Prahova. Apa continuă să circule prin această conductă către stația de tratare de la Voila, fiind introdusă în fluxul tehnologic în condiții controlate. Debitul evacuat prin conductă către lacul de priză al stației de tratare a fost crescut la 4 m³/s, pentru a susține funcționarea optimă a sistemului”.

Lucrările de mențenanță nu afectează calitatea apei

În ceea ce privește lucrările de mentenanță desfășurate în paralel cu alimentarea populației, instituția a precizat că au fost efectuate proceduri tehnice controlate pentru deblocarea și repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica. Operațiunile nu au afectat calitatea apei livrate.

„Apa cu valori mari de turbiditate a fost evacuată controlat prin infrastructura pusă la dispoziție de operatori economici parteneri (ELSID), fără a intra în rețeaua de distribuție a apei potabile. Aceste proceduri sunt planificate să se desfășoare și în continuare, după consultarea tuturor factorilor implicați, ținând cont de îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice și a factorilor naturali, care sunt permanent monitorizați de către echipele Apelor Române”.

Apel la calm și responsabilitate

„Operațiunile de la Barajul Paltinu sunt monitorizate permanent, iar evoluția parametrilor de calitate a apei este urmărită în timp real. Obiectivul comun al tuturor instituțiilor implicate rămâne asigurarea continuității alimentării cu apă și menținerea acesteia în condiții de siguranță pentru populație. Administrația Națională Apele Române face apel la populație și mass-media să se informeze exclusiv din surse oficiale”.

