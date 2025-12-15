Diana Buzoianu după adoptarea moțiunii simple: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat luni că nu intenționează să transmită Comisiei Europene informații false despre reorganizarea Romsilva.

Buzoianu a explicat, într-o postare pe Facebook, că nu acceptă ideea unei reforme doar pe hârtie și că nu va susține menținerea aceleiași structuri sub un alt nume.

Potrivit ministrei, la ședința de duminică a coaliției, dedicată reformei Regiei Naționale a Pădurilor, reprezentanții PSD au susținut că nu este nevoie de nicio schimbare structurală.

Aceștia au propus păstrarea celor 41 de direcții silvice și a celor peste 130 de funcții de conducere, invocând existența unei ordonanțe de urgență și posibilitatea de a raporta Comisiei Europene îndeplinirea jalonului din PNRR.

Diana Buzoianu a relatat public contextul acestei discuții.

„Pentru că tot spun unii parlamentari PSD că moțiunea de azi nu are nimic a face cu ce reforme am promovat la Romsilva și în alte instituții, las aici o poveste de ieri: Ieri a avut loc ședința grupului de lucru cu reprezentanții din coaliție, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcții și peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect și mai putem impune și criteriile de performanță și să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR.

La câteva ore după această ședință, Romsilva, aflând de această poziționare a PSD, a ieșit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem niște studii … și să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva”, a scris Diana Buzoianu.

Ministra a spus că timpul rămas pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR este limitat și că nu există loc pentru interpretări sau simulări. Ea a punctat că „se înțelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne mințim cu «uite reforma, nu e reforma»”.

Buzoianu a declarat în scris că „nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeași structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituție, lăsând neatinse aceleași structuri și grupuri de interese și mafii locale care au acaparat această instituție, sub pretextul că vom avea criterii de performanță și putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele”.

Totodată, ministra Mediului a anunțat că face o schimbare punctuală în privința reformei. Ea a transmis oficial hotărârea de Guvern care prevede reducerea la 13 direcții silvice, trimis spre avizare către mai multe ministere.

„Așa că astăzi am trimis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției. Dacă nu se dorește, cu adevărat, blocarea acestei reforme, zilele acestea poate primi hotărârea de Guvern avizele și poate fi adoptată în ședință de Guvern”, a spus Buzoianu.

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost luni adoptată de Senat. O parte dintre parlamentarii PSD cer revocarea acesteia din funcție și solicită intervenția premierului Ilie Bolojan.

Diana Buzoianu a declarat după încheierea ședinței că nu va demisiona și că nu acceptă presiuni politice pentru a părăsi funcția de ministru al Mediului.