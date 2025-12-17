Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: Nu mă puneți să comentez despre Lia Savonea / Ce spune liderul PSD despre moțiuni și tensiunile din coaliție

Sorin Grindeanu: Nu mă puneți să comentez despre Lia Savonea / Ce spune liderul PSD despre moțiuni și tensiunile din coaliție

Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze cererile de demisie ale Liei Savonea. Despre votul împotriva Dianei Buzoianu, Grindeanu a spus că își asumă gestul întru-totul.
Teatrul Național de Operetă încheie 2025 cu rezultate de top și planuri ambițioase pentru viitor
Teatrul Național de Operetă încheie 2025 cu rezultate de top și planuri ambițioase pentru viitor
Grindeanu: Cu ce e mai bună conducerea USR, cu dosare în instanță, față de Dragnea?
Grindeanu: Cu ce e mai bună conducerea USR, cu dosare în instanță, față de Dragnea?
Grindeanu, despre majorarea salariului minim: PSD poate accepta eliminarea IMCA pentru anumite industrii, dar nu pentru sistemul bancar
Grindeanu, despre majorarea salariului minim: PSD poate accepta eliminarea IMCA pentru anumite industrii, dar nu pentru sistemul bancar
Sorin Grindeanu, după reținerea lui Răzvan Cuc: „Cine încalcă legea, plătește”
Sorin Grindeanu, după reținerea lui Răzvan Cuc: „Cine încalcă legea, plătește”
Dan, ironic despre criza coaliției: Asta m-ar mira!
Dan, ironic despre criza coaliției: Asta m-ar mira!
Nițu Maria
17 dec. 2025, 16:08, Politic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns miercuri întrebărilor jurnaliștilor, când a comentat despre subiectele legate de justiție, moțiunile depuse în Parlament și relația cu partidul USR.

Liderul social-democrat a evitat să intre în dispute care țin de independența justiției, dar nu a ezitat să răspundă atunci când a fost întrebat despre votul PSD în cazul moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Întrebat dacă șefa ÎCCJ, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze din funcție, în contextul protestelor din stradă și a dezvăluirilor din documentarul Recorder, „Justiție capturată”, Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze.

„Nu mă puneți să comentez așa ceva. A fost un concurs pe care l-a luat. Sunt lucruri care nu țin de mine și nici nu vreau să-mi dau cu părerea”, a spus liderul PSD.

La o altă întrebare, legată de responsabilitatea lui Radu Marinescu, ministrul actual al Justiției, și de moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acestuia, Grindeanu a spus că nu crede că cineva e vinovat.

„Pentru ce să fie responsabil domnul Marinescu? Nu văd niciun fel”, a declarat acesta.

Relația dintre partidul PSD și USR, în special în contextul voturilor pe moțiuni simple din Parlament, nu a scăpat neabordată.

Întrebat dacă un eventual vot al USR pentru moțiunea depusă de AUR ar reprezenta o încălcare a protocolului de coaliție, Sorin Grindeanu a făcut câteva precizări în fața jurnaliștilor.

„Noi am mers argumentat în ceea ce înseamnă votul nostru legat de Diana Buzoianu. Noi am mers argumentat și am spus de ce, la modul deschis, facem acel lucru. Pentru că peste 100.000 de oameni în continuare sunt fără apă în acest moment, în secolul XXI. Pe niște greșeli de management. Și noi am amendat managementul catastrofal al doamnei ministru. Transparent, deschis, asumat”, a afirmat președintele PSD.

El a spus că poziția partidului său nu se va schimba în privința acestei teme.

„Și dacă ar fi săptămâna viitoare, în același mod. În fiecare zi, dacă ar fi o moțiune despre doamna Buzoianu, în același mod am vota. Repet, e mai importantă viața oamenilor decât protocolul acesta care spune anumite lucruri”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce privește deciziile USR, liderul PSD a precizat că acestea țin strict de calculul politic al partenerului de coaliție.

„Cealaltă problemă este ceea ce spuneți dumneavoastră. Pare a fi o chestiune politică. USR-ul va decide”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Citește și

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
Libertatea
Ce să nu arunci niciodată în sobă când vrei să faci focul. Îți distrugi sănătatea!
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor