Sorin Grindeanu: Nu mă puneți să comentez despre Lia Savonea / Ce spune liderul PSD despre moțiuni și tensiunile din coaliție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns miercuri întrebărilor jurnaliștilor, când a comentat despre subiectele legate de justiție, moțiunile depuse în Parlament și relația cu partidul USR.

Liderul social-democrat a evitat să intre în dispute care țin de independența justiției, dar nu a ezitat să răspundă atunci când a fost întrebat despre votul PSD în cazul moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Întrebat dacă șefa ÎCCJ, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze din funcție, în contextul protestelor din stradă și a dezvăluirilor din documentarul Recorder, „Justiție capturată”, Sorin Grindeanu a refuzat să comenteze.

„Nu mă puneți să comentez așa ceva. A fost un concurs pe care l-a luat. Sunt lucruri care nu țin de mine și nici nu vreau să-mi dau cu părerea”, a spus liderul PSD.

La o altă întrebare, legată de responsabilitatea lui Radu Marinescu, ministrul actual al Justiției, și de moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acestuia, Grindeanu a spus că nu crede că cineva e vinovat.

„Pentru ce să fie responsabil domnul Marinescu? Nu văd niciun fel”, a declarat acesta.

Relația dintre partidul PSD și USR, în special în contextul voturilor pe moțiuni simple din Parlament, nu a scăpat neabordată.

Întrebat dacă un eventual vot al USR pentru moțiunea depusă de AUR ar reprezenta o încălcare a protocolului de coaliție, Sorin Grindeanu a făcut câteva precizări în fața jurnaliștilor.

„Noi am mers argumentat în ceea ce înseamnă votul nostru legat de Diana Buzoianu. Noi am mers argumentat și am spus de ce, la modul deschis, facem acel lucru. Pentru că peste 100.000 de oameni în continuare sunt fără apă în acest moment, în secolul XXI. Pe niște greșeli de management. Și noi am amendat managementul catastrofal al doamnei ministru. Transparent, deschis, asumat”, a afirmat președintele PSD.

El a spus că poziția partidului său nu se va schimba în privința acestei teme.

„Și dacă ar fi săptămâna viitoare, în același mod. În fiecare zi, dacă ar fi o moțiune despre doamna Buzoianu, în același mod am vota. Repet, e mai importantă viața oamenilor decât protocolul acesta care spune anumite lucruri”, a declarat Grindeanu.

În ceea ce privește deciziile USR, liderul PSD a precizat că acestea țin strict de calculul politic al partenerului de coaliție.

„Cealaltă problemă este ceea ce spuneți dumneavoastră. Pare a fi o chestiune politică. USR-ul va decide”, a mai spus Sorin Grindeanu.