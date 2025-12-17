Teatrul Național de Operetă încheie 2025 cu rezultate de top și planuri ambițioase pentru viitor

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” încheie anul 2025 cu spectacolul „Liliacul” de Johann Strauss, programat pe 31 decembrie, chiar în seara de Revelion.

Evenimentul va avea loc pe scena instituției, iar Televiziunea Română, partener instituțional, va difuza reprezentația în aceeași zi. Biletele pentru acest spectacol sunt disponibile atât la casa de bilete a teatrului, cât și online, pe site-ul opereta.ro.

2025, un an al relansării Operetei

Potrivit unui bilanț făcut de instituție, pe parcursul anului, peste 40.000 de spectatori au luat parte la evenimentele organizate de Operetă. Unul din trei vizitatori a ajuns pentru prima dată în clădirea din bulevardul Octavian Goga nr. 1.

Aproape jumătate dintre spectatori au avut vârsta de până la 35 de ani, conform unui studiu intern realizat în lunile octombrie și noiembrie, în cadrul Festivalului „Re:Strauss” și al celor patru reprezentații ale musicalului „Romeo și Julieta”.

Publicul a acordat spectacolelor o notă medie de 9,65. Cele 99 de spectacole din stagiunea de repertoriu au adunat peste 32 de ore de aplauze la scenă deschisă.

Patru premiere și succesul musicalului „Romeo și Julieta”

Anul 2025 a deschis o nouă etapă artistică și instituțională.

Pe 6 februarie, în contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice între Franța și România, a avut loc premiera operei „Vocea umană” de Francis Poulenc, inspirată din textul lui Jean Cocteau.

Pe 19 iunie, producția a primit o completare prin piesa „Frumosul indiferent”, într-un concept diptic cu o dramaturgie comună.

Punctul central al stagiunii l-a reprezentat revenirea musicalului „Romeo și Julieta” de Gérard Presgurvic, după o pauză de zece ani.

Noua producție, cu o distribuție tânără și regia semnată de Kerényi Miklós Gábor – KERO®, a avut premiera pe 27 martie și a ajuns la un număr record de 32 de reprezentații până la finalul anului.

Toamna a adus două aniversări importante, bicentenarul nașterii lui Johann Strauss II și 75 de ani de la fondarea Teatrului de Stat de Operetă.

Aceste momente au fost celebrate prin Festivalul „Re:Strauss”, care a inclus cinci evenimente și premiera spectacolului-concert „Sânge vienez”, în regia lui Rareș Zaharia. Gradul de ocupare a sălii a ajuns la 99,7%.

Rezultate financiare istorice

Într-un an dificil din punct de vedere economic, finanțarea publică a scăzut cu 29% față de anul anterior și cu 20% sub media perioadei 2016-2024.

Chiar și în aceste condiții, instituția a obținut venituri proprii de peste 4 milioane de lei, cu 56% mai mult față de anul precedent, iar eficiența utilizării fondurilor publice a atins 12%.

Prețul mediu al unui bilet a rămas la 87 de lei.

Cu o sală de 550 de locuri, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” s-a clasat în Top 3 al instituțiilor muzicale din România în anul 2025, raportat la veniturile proprii per loc.

„Anul acesta am simțit, poate mai clar ca oricând, că publicul a revenit cu adevărat la Operetă. Într-un context plin de provocări, echipa teatrului a demonstrat că munca, pasiunea și talentul artistic pot aduc succesul. Ne bucură cifrele și energia publicului tânăr, care ne confirmă că drumul ales este cel bun. 2026 va fi un an al consolidării și al unor întâlniri importante cu publicul nostru.”, a declarat dl Radu Petrovici, managerul Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Direcții pentru anul 2026

Anul 2026 marchează zece ani de la reînființarea instituției și pune accent pe reîmprospătarea repertoriului de operetă. În luna aprilie este anunțată premiera spectacolului „Silvia” de Emmerich Kálmán, în regia lui Kerényi Miklós Gábor – KERO®.

Programul va include și un musical mult așteptat, inspirat de albumul „Cantafabule” al trupei Phoenix, iar finalul anului va aduce premiera amânată a producției coregrafice „Dance, Ballerina, Dance!”.