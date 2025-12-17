Prima pagină » Politic » Dan, ironic despre criza coaliției: Asta m-ar mira!

Președintele Nicușor Dan afirmă că l-ar surprinde atât ieșirea USR din guvernare, cât și plecarea PSD de la putere.
Andreea Tobias
17 dec. 2025, 15:25, Politic

Nicușor Dan a spus, miercuri, că în opinia sa, coaliția funcționează, în ciuda încălcărilor protocoalelor de guvernare. Declarațiile au venit în contextul tensiunilor din coaliție după ce PSD a votat moțiuni împotriva propriului guvern.

Jurnalistul a menționat că protocolul de guvernare a fost încălcat. A dat exemplu că un partid de guvernare, PSD, a votat o moțiune simplă. De asemenea, un parlamentar din grupul PSD, Victor Ponta, a semnat o moțiune de cenzură.

Întrebarea directă și răspunsul lui Dan

Întrebat dacă l-ar mira dacă USR-ul ar fi scos din guvernare sau PSD-ul ar pleca de la guvernare, Dan a răspuns: „Asta m-ar mira, într-adevăr”.

Referitor la care dintre cele două variante l-ar surprinde mai mult, președintele a spus: „Oricare din cele două”.

Lipsa unui protocol detaliat

Dan a explicat că el a insistat ca în perioada de negociere să se lucreze la un protocol care să fie cât mai amănunțit. Nu s-a întâmplat.

Președintele a recunoscut că suntem într-o fază de negociere a orice. A admis că nu este normal să se încalce protocolul pentru moment.

Coaliția funcționează

Însă Dan a declarat că, în opinia sa, coaliția funcționează. Președintele a sugerat că, în ciuda tensiunilor și a încălcărilor protocoalelor, partenerii de guvernare vor continua să colaboreze.

