Interes uriaș pentru fondurile UE. În ce județ sunt depuse proiecte în valoare de 41 de milioane euro, dublul bugetului alocat

Interes uriaș pentru fondurile europene alocate prin Programul pentru Tranziție Justă. În județul Galați au fost depuse cereri care au o valoare totală mai mare de două ori decât bugetul alocat. Sute de locuri de muncă vor fi înființate prin programul menționat.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 dec. 2025, 17:03, Economic

Conform cifrelor prezentate de autoritățile județene, până la începutul lunii decembrie 166 companii din Județul Galați au depus proiecte. Acestea au aplicat pentru finanțarea prin componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”.

Valoarea totală a sumelor solicitate de firmele gălățene depășește foarte mult bugetul programului. Astfel, dacă bugetul este de 22,5 milioane euro, proiectele ajung la valoarea totală de 41,7 milioane euro (185,65% din alocarea pentru județul Galați).

„Este un interes foarte mare. Estimăm că vor fi create 350 de locuri de muncă în cadrul proiectelor depuse. Șase proiecte sunt selectate pentru acordarea finanțării. Proiectele sunt în curs de evaluare tehnică și financiară”, a explicat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Și o altă sursă de finanțare prin Programul pentru Tranziție Justă are mare succes la Galați. 56 de companii gălățene au fost acceptate deja în programul care are un buget de 84,6 milioane euro.

Valoarea totală a proiectelor din județul Galați este 177,5 milioane euro, sumă care include alocarea UE și de la bugetul de stat, dar și contribuția beneficiarilor. Proiectele vor fi încheiate până în aprilie 2027 și vor înființa 859 locuri de muncă

