Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în a doua vizită la Washington D.C. Care este agenda delegației

Agenda delegației MF cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.

Ministrul va avea discuții la Banca Mondială privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale. De asemenea, va avea o întâlnire cu Makhtar Diop, directorul general al IFC – Corporația Financiară Internațională, o organizație din Grupul Băncii Mondiale care susține sectorul privat în piețele emergente, inclusiv în România.

Investiții și garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale

La MIGA – Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, ministrul se va întâlni cu vicepreședintele de Operațiuni, Junaid Kamal Ahmad. Agenția MIGA, parte de asemenea din Grupul Băncii Mondiale, are rolul de a încuraja investițiile străine directe în țările în curs de dezvoltare, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale.

Ministrul va participa la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura Băncii Mondiale din care face parte și România, implicată în elaborarea și adoptarea politicilor ce guvernează activitățile Băncii Mondiale.

Alexandru Nazare va avea intervenții publice în cadrul unor evenimente organizate de Atlantic Council și Hudson Institute, două think-tank-uri influente în mediul politic și economic din Statele Unite, având un rol determinant în elaborarea și conturarea politicilor publice la nivel internațional. Prin prezența la aceste forumuri, ministrul va oferi perspectivele macroeconomice ale României și va promova oportunitățile de investiții disponibile pe piața românească.

Întâlniri importante cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating

Joi, programul include întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P, precum și o întrevedere la FMI cu Alfred Kammer, director Europa al FMI, și Jeroen Clicq, directorul executiv FMI.

Ministrul va avea întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane, precum și cu investitori și grupuri de investiții majore precum PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley și Barclays.

Vineri, Alexandru Nazare va participa la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și a prezenta prioritățile perioadei următoare.

Întâlniri la Banca Mondială și participarea la o prezentare FMI

Programul include întâlniri cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv directorul Constituentei din care face parte și România, precum și o întâlnire cu președintele BERD, Odile Renaud-Basso.

Sâmbătă, ultima zi include participarea la prezentarea FMI privind perspectivele economice regionale.

Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional sunt considerate un barometru al direcției în care se îndreaptă economia mondială și joacă un rol cheie în conturarea politicilor globale de dezvoltare și stabilitate financiară. Prin intermediul agendei intense de întâlniri cu înalți oficiali, agenții de rating și investitori majori, România își consolidează poziția de partener de încredere în cadrul comunității financiare internaționale, asigură accesul la resurse financiare și expertiză tehnică necesare pentru reforme și dezvoltare și promovează oportunitățile investiționale ale pieței interne.