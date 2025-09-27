Florin Manole despre muncitorii străini: Nu îmi imaginez competiție între aceștia și românii

Întrebat dacă îl deranjează că avem mulți muncitori străini în România, Manole a răspuns că nu este deranjat de această situație.

„Am în spatele casei în care locuiesc într-un cartier în care stau, cred, zeci de lucrători din Asia de Sudest cel mai probabil”, a mărturisit ministrul.

Referitor la atitudinea față de aceștia, Manole a făcut o paralelă cu experiența românilor în străinătate: „Nu mă deranjează, așa cum sper că n-a deranjat pe prea mulți spanioli că a fost mama la muncă în Spania ani de zile în agricultura din peninsulă”.

Ministrul a subliniat că muncitorii străini „trebuie să lucreze legal aici și o fac, să plătească taxe aici și o fac”, iar când sunt abuzați, „trebuie apărați de statul român cu egală măsură cum alte state au apărat pe cetățenii români abuzați în piața muncii în Italia, Spania, Franța„.

Întrebat dacă străinii le iau locurile de muncă românilor, Manole a răspuns: „Nu, nu cred că este o competiție și nu cred că există vreun angajator și nici n-ar fi legal ca vreun angajator să favorizeze pe cineva pe criteriu de naționalitate, rasă, religie sau știu eu ce alt criteriu”.

Referitor la argumentul că muncitorii străini ar fi mai ieftini, ministrul a explicat că „nu prea poate să plătească mai puțin, salariul minim este același și din păcate deocamdată cei mai mulți lucrători din afara Uniunii Europene nu sunt foarte înalt calificați”.