Florin Manole: Munca la negru, fenomen complex care necesită soluții la rădăcină

Întrebat dacă munca la negru este un fenomen de amploare în România, Manole a răspuns că este prezent în anumite domenii, dar că abordarea nu trebuie să se limiteze la sancțiuni.

„Nu trebuie să discutăm doar despre dreptul la pensie al acelor oameni, dar trebuie să discutăm și despre rădăcinile mai puțin evidente ale acestui tip de probleme”, a explicat ministrul Manole.

Ministrul a dezvăluit rezultatele unui control recent, unde 17 din 70 de persoane care lucrau pe un șantier la negru proveneau din comunitățile cu mulți romi din jurul Bucureștiului.

„Oameni onești care vor să muncească, care munceau pe șantier unde nu e muncă ușoară”, a subliniat Manole, combătând stereotipurile despre aceste comunități.

Întrebat despre ajutoarele sociale, ministrul a spus că nu crede că statul face risipă cu acestea: „Beneficiile sociale în România nu sunt atât de multe încât să poți să trăiești de pe urma lor”. A menționat însă că a descoperit fraude de 26% în dosarele de dizabilități din București.

Ministrul Manole a lucrat pe minimul pe economie în perioada studenției

Referitor la experiența sa personală, Manole a mărturisit că nu a muncit niciodată la negru, dar a lucrat pe salariu minim pe economie când era student la București. „Să lucrezi în București, pe minim pe economie și să nu-ți ajungă banii nici măcar pentru chirie, este absolut nedrept”, a conchis ministrul.