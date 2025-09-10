Florin Manole: Combatem munca la negru / Peste 120 de muncitori, identificați lucrând fără forme legale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat, pe pagina sa de Facebook, o replică la comunicatul de presă transmis de Inspecția Muncii.

„Combatem munca la negru, pentru ca fiecare zi de muncă să însemne demnitate, nu drepturi încălcate”, este replica oficialului.

Potrivit comunicatului, în primele 5 zile ale lunii septembrie au avut loc 1.467 de controale. Dintre acestea, 949 au fost în domeniul relațiilor de muncă, iar 518 în domeniul securității și sănătății în muncă.

„În cadrul controalelor efectuate în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 128 de persoane prestând muncă nedeclarată, au fost aplicate 345 de sancțiuni contravenționale, din care 192 amenzi în valoare de 3.120.400 lei și 153 avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.074 de măsuri cu termene clare de implementare.

În domeniul securității și sănătății în muncă, în aceeași perioadă, inspectorii de muncă au aplicat 505 de sancțiuni contravenționale, din care 100 au fost amenzi în cuantum de 829.500 lei și 405 avertismente, iar pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 564 de măsuri. În cadrul acțiunilor de control, inspectorii de muncă au oprit 4 echipamente de muncă neconforme (ancorarea necorespunzătoare la clădire a schelei și lipsa bazei stabile pe sol) care puneau în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă”, se arată în comunicatul publicat.

Prin intermediul controalelor, Inspecția Muncii caută să descurajeze abaterile de la legislația muncii, dar și să-i determine pe angajatori să respecte normele impuse, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în cel al securității și sănătății în muncă, pentru menținerea unui mediu de muncă sigur și sănătos, potrivit Inspectorului General de Stat Adjunct, Mihai Nicolae Ucă.