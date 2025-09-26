530 de persoane prinse muncind la negru la o firmă de curierat într-o singură zi / Petre Florin Manole, despre amenda dată de inspectori: Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile

Ministrul muncii, Petre Florin Manole, a precizat vineri că situația este una „deosebit de gravă”.

„530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situație gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că așa prevede legislația actuală. Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile”, a precizat Manole.

Oficialul a mai adăugat că, în cadrul Pachetului 2 de măsuri, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca fără contract.

„În pachetul 2 de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca la negru. Mai mult, am discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală. Iată că discuția a fost confirmată de realitate”, a declarat Manole.

Potrivit unui comunicat al Inspecției Muncii, marți, în cadrul verificărilor vizând respectarea legislației muncii, inspectorii ITM București au descoperit un caz de o gravitate deosebită, identificând un număr record de persoane care prestau muncă nedeclarată.

La o singură firmă din domeniul curieratului au fost identificate 530 de persoane care desfășurau activități fără a avea forme legale de angajare.

Compania a fost sanționată cu amenzi în valoare totală de 200.000 de lei.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurența loială și, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecție socială. Inspecția Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja și sancționa cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.