ANAF verifică românii cu mașini de lux: 49 de persoane în control, alte 300 în analiză. Mecanism nou pentru cei care își înstrăinează bunurile

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția desfășoară controale extinse asupra românilor care dețin mașini scumpe și averi vizibile, dar care nu își pot justifica veniturile. În prezent, 49 de persoane sunt în control, iar alte 300 se află în procedură de analiză.

„Nu am confiscat, până acum, nicio mașină, dar avem persoane interesante în verificare. Unii își înstrăinează bunurile imediat ce află că vine ANAF-ul”, a spus Nica, făcând referire la cazul „manelistului din Argeș”, care și-ar fi vândut bunurile înainte de emiterea actelor.

Pentru a combate astfel de practici, ANAF pregătește un nou mecanism: și cei care cumpără bunurile înstrăinate fictiv vor fi controlați, dacă tranzacțiile nu au substanță reală. „În maximum două săptămâni vom prezenta câte mașini confiscăm”, a adăugat șeful ANAF.

Inspectori ANAF intimidați de „bombardieri”

Întrebat despre teamă în rândul inspectorilor care verifică persoane cu avere ostentativă, Nica a recunoscut dificultățile:

„Nu e ușor pentru ei. Vorbim de oameni care nu au luat niciodată în calcul să plătească taxe.”

Deși nu au existat agresiuni fizice, inspectorii cer adesea sprijinul Poliției sau Jandarmeriei. Pentru a reduce presiunea asupra angajaților, ANAF schimbă echipele între județe, astfel încât inspectorii să nu controleze persoane influente din propriile comunități.

Cât câștigă un inspector ANAF

Nica a precizat că un inspector fără funcție de conducere are un salariu de 7.400–7.600 lei, subliniind responsabilitatea mare și riscurile presiunilor la care sunt supuși.