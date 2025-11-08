Nazare, despre controalele ANAF și Vamă: „Îngrijorările arată că instituțiile își fac treaba mai bine decât se așteptau unii”

În postarea sa, ministrul Finanțelor spune că a observat „unele îngrijorări” legate de acțiunile Fiscului și ale autorității vamale și susține că acest lucru este „foarte bine”, pentru că ar indica faptul că cele două instituții „au început să își facă treaba mai bine decât se așteptau cei îngrijorați”.

„Observ unele îngrijorări cu privire la ANAF și Vamă. E foarte bine, înseamnă că ambele instituții au început să își facă treaba mai bine decât se așteptau cei îngrijorați”, a transmis Nazare într-o postare pe rețelele de socializare.

Mesajul ministrului vine în contextul intensificării controalelor fiscale și vamale, autoritățile anunțând în ultimele luni acțiun pentru combaterea evaziunii și creșterea colectării la bugetul de stat.

Nazare sugerează că reacțiile critice ar reflecta tocmai impactul acestor măsuri asupra celor vizați de verificări.