ANPC continuă controalele în târgurile de Crăciun: peste 80 de operatori verificați și amenzi de peste 230.000 de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 15–19 decembrie 2025, acțiuni de control în târgurile de Crăciun din întreaga țară, aplicând sancțiuni importante pentru neregulile constatate la comercianți.