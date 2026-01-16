Cele patru ore care fac ravagii pe DN 7. Bilanțul anului trecut: 373 de victime

Intervenția vizează conștientizarea participanților la trafic cu privire la respectarea regulilor de circulație.

DN 7 este unul dintre cele mai lungi drumuri naționale din România. Acesta începe de la Nădlac, la intrarea în țară, și străbate județele Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Ilfov.

286 de accidente și 373 de victime în 2025

Pe acest drum național s-au înregistrat în 2025 un total de 286 de accidente, soldate cu 373 de victime. Statisticile arată că „intervalul de foc” este vinerea, între orele 14:00 și 18:00, când se concentrează cel mai mare număr de incidente.

Acțiunea polițiștilor se desfășoară exact în această perioadă critică. Scopul este să prevină accidentele prin măsuri de control și conștientizare a șoferilor.