Mașinile de lux, în vizorul ANAF. Primii bolizi au fost deja plasați sub sechestru asigurător

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a derulat un proiect pilot care a vizat achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.

Au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

„Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt

utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor

legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară”, transmite ANAF.

Până în prezent, în verificărilor făcute, au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.

Mașini sechestrate

Astfel a fost decoperită achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să

ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.

De asemenea, a fost verificată cumpărarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile.

Totodată, inspectorii au verificat achiziția unor alte autovehicule de lux, în valoare de 546.951 lei, respectiv 428.460 lei, pentru care nu s-a putut demonstra proveniența legală a banilor.

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare.

Au fost instituite și măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale.

ANAF anunță că, având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, acest tip de acțiuni vor continua și vor fi extinse.