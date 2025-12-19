Pește stricat și jucării false în magazine: Amenzi de 7 milioane de lei în toată țara

Comisarii au găsit ustensile ruginite, alimente expirate și jucării periculoase pentru copii.

În doar cinci zile, între 15 și 19 decembrie 2025, ANPC a desfășurat controale pe tot teritoriul României. Operațiunea s-a soldat cu sancțiuni dure pentru comercianți.

Amenzi de peste 7 milioane de lei

Comisarii ANPC au aplicat 1.262 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 7,13 milioane lei. Pe lângă acestea, autoritățile au emis 771 de avertismente.

Produse neconforme în valoare de peste 361.000 de lei au fost oprite definitiv de la vânzare. Alte produse, estimate la 452.000 de lei, au fost oprite temporar până la verificări suplimentare.

Cincisprezece operatori economici au primit interdicție de a-și desfășura activitatea până remediază deficiențele constatate.

Pește cu starea termică modificată și ustensile ruginite

Inspectorii au descoperit pește cu starea termică modificată, ceea ce indică depozitare necorespunzătoare sau recongelări multiple. Asemenea produse prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

Alimente cu data limită de consum depășită au fost găsite pe rafturi. Produse vegetale cu mucegaiuri și depreciate calitativ au fost identificate în mai multe locații.

Verificările au scos la iveală ustensile cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități. Astfel de echipamente contaminate pot transmite bacterii și toxine în alimentele preparate.

Produse congelate aveau aglomerări mari de gheață la nivelul ambalajului. Acest lucru semnalează nerespectarea temperaturilor de depozitare recomandate de producători.

Jucării false, fără marcaj CE

Comisarii au descoperit jucării false, fără marcajul obligatoriu CE care dovedește conformitatea cu normele de siguranță ale Uniunii Europene. Aceste produse pot conține materiale toxice sau componente mici ce prezintă pericol de sufocare pentru copii.

Multe jucării aveau deficiențe grave de informare. Lipseau datele persoanei responsabile de punerea pe piață, informație esențială pentru urmărirea produselor periculoase.

Produse cu ambalaje depreciate au fost găsite în mai multe magazine.

Informații incomplete pentru consumatori

Operatorii economici verificați nu afișau prețurile produselor sau furnizau informații incomplete consumatorilor. Traducerile în limba română lipseau de pe multe articole.

În cazul serviciilor de cazare, proprietarii nu informau corect despre facilități, tarife sau nu ofereau harta cu informații utile turiștilor.

Produse vegetale neclasificate conform standardelor comerciale au fost comercializate fără respectarea reglementărilor în vigoare.