ANAF pregătește „OLX-ul confiscărilor”: platformă online pentru vânzarea transparentă a mărfurilor confiscate

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția lucrează la o platformă digitală dedicată valorificării bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR, pe care îl numește, intern, „OLX-ul ANAF-ului”. Scopul este transparentizarea completă a procesului de valorificare și eliminarea suspiciunilor privind vânzările „pe sub mână”.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Mărfurile vor fi verificate înainte de a fi puse în consum

Șeful ANAF a precizat că legislația obligă instituția să colaboreze cu alte autorități ale statului pentru verificarea bunurilor înainte de valorificare.

„Ne întâlnim cu ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”, a explicat Nica. În multe cazuri, bunurile provin din comerțul ilicit și nu respectă standardele de calitate.

Platforma va permite accesul public la toate produsele confiscate

Potrivit șefului ANAF, noua platformă va afișa toate bunurile confiscate care urmează să fie vândute, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra transparent. „Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor”, a subliniat Nica.

Proiectul urmează să fie implementat în următoarea perioadă, în cadrul reformelor asumate prin PNRR.