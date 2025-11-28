ANAF pune sechestru pe bunurile lui Vanghelie. Sumă uriașă de plată

Agenția Națională de Administrare Fiscală a început executarea silită a lui Marian Vanghelie.

Fostul primar al sectorului 5 trebuie să plătească suma totală de peste 13,7 milioane lei. La aceasta se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

Măsurile includ menținerea sechestrului pe imobile. ANAF a identificat noi bunuri urmărite. Fiscul a blocat conturi și a pus popriri asupra acțiunilor deținute de debitor.

Decizia instanței

Executarea silită vine ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță. În baza sentinței penale Tribunalului București, rămasă definitivă, s-a dispus obligarea lui Marian Vanghelie la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare.

Instanța a obligat fostul edil și la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. S-a menținut măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile.

Două apartamente în București

Marian Vanghelie deține două apartamente situate în București, Sector 2. Imobilele se află pe B-dul Dacia. Este vorba de apartamentul nr. 2, parter, cu suprafața de 106,35 mp. Al doilea apartament este nr. 4, etaj 2, tot cu 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs. Expertul desemnat a fost selectat prin procedură de achiziție.

Ce a făcut ANAF până acum

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București a derulat mai multe acțiuni. A preluat documentele transmise de instanță. Le-a înaintat organului fiscal competent, Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice.

ANAF a cerut documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2. A inițiat procedura de evaluare a imobilelor. A transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Autoturism și acțiuni sub sechestru

În urma verificărilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale lui Marian Vanghelie. Este vorba de un autoturism marca Mercedes, asupra căruia s-a instituit sechestru.

Fostul primar deține aproape 1.000 de acțiuni la mai multe societăți listate. Pentru acestea s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terți. Este vorba de instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni. Până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

Pașii următori

În perioada imediat următoare, ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile. Acest lucru se va întâmpla imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare.

Vor continua verificările și identificarea altor bunuri sau venituri urmărite. Scopul este recuperarea integrală a creanței bugetare.