Proiect de OUG: taxe locale recuperate prin rețineri din indemnizația de handicap grav și din venitul minim de incluziune

Proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma în administrație aflat în consultare publică prevede extinderea mecanismelor de recuperare a restanțelor la bugetele locale, prin posibilitatea reținerii unor sume din indemnizația persoanei cu handicap grav și din venitul minim de incluziune (VMI), pentru plata impozitelor și taxelor locale neachitate la termen, potrivit documentului.
18 feb. 2026, 17:50, Social

Proiectul completează Legea nr. 448/2006 prin introducerea unui nou articol (art. 43^1) care stabilește că, începând cu drepturile aferente lunii următoare intrării în vigoare, indemnizațiile prevăzute la art. 42 alin. (2) și (4) pot fi executate silit pentru plata impozitelor și taxelor locale restante, prin derogare de la unele prevederi din Codul de procedură civilă.

Reținerea sumelor ar urma să fie făcută de primării, la solicitarea organelor fiscale locale. Conform proiectului, organele fiscale locale vor emite până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie ale fiecărui an titluri executorii pentru obligațiile restante și accesorii, iar pe baza acestora primăriile vor reține lunar, succesiv, sumele datorate până la stingerea debitului și le vor vira în 10 zile lucrătoare în conturile de venituri ale unităților administrativ-teritoriale deschise la Trezoreria Statului. Reținerile se fac în limitele stabilite de Codul de procedură civilă (art. 729 alin. 1–6), potrivit proiectului.

Documentul mai prevede că executarea silită încetează dacă titularul obține un certificat de atestare fiscală locală care atestă stingerea obligațiilor din titlurile executorii, iar plata integrală a indemnizației se reia din luna următoare constatării stingerii obligațiilor. Reținerea încetează și în luna următoare decesului titularului, respectiv în alte cazuri prevăzute de lege.

Venitul minim de incluziune: rețineri făcute de agențiile teritoriale

Proiectul introduce un articol nou (art. 80^1) în Legea nr. 196/2016, potrivit căruia, de la 1 a lunii următoare intrării în vigoare, sumele acordate ca venit minim de incluziune pot fi executate silit pentru plata impozitelor și taxelor locale.

În acest caz, reținerea sumelor ar urma să fie realizată de agențiile teritoriale, la solicitarea organelor fiscale locale, care vor transmite până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie titlurile executorii pentru restanțe și accesorii. Agențiile teritoriale vor reține lunar sumele datorate și le vor vira în termen de 10 zile lucrătoare către conturile de venituri ale UAT-urilor deschise la Trezoreria Statului. Proiectul precizează că reținerile se aplică asupra sumei rămase după oprirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și, după caz, a altor diminuări prevăzute de lege, în limitele art. 729 alin. (1)–(6) din Codul de procedură civilă.

Totodată, dacă beneficiarii VMI obțin certificat de atestare fiscală locală care confirmă stingerea obligațiilor, organele fiscale locale trebuie să comunice agențiilor teritoriale încetarea executării silite, potrivit proiectului.

 

