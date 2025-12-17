Taxele și impozitele locale, din nou pe masa Guvernului. Care este urgența reglementării

Executivul dezbate în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Este vorba de proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Legea nr.227/2015, publicat în transparență decizională de Ministeruul Finanțelor publice vineri, 12 decembrie, înainte ca pachetul 2 al Guvernului trecut de Curtea Constituțională a României să devină lege publicată în Monitorul Oficial, pe 15 decembrie, respectiv Legea nr. 239/ 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cadrul unei emisiuni în direct la Digi FM, premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a decis să crească valoarea impozitului începând de anul viitor. Acesta a afirmat că plata impozitului pentru locuințe este o necesitate.

„Un cetățean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi în toate localitățile în România – extinderea rețelelor de apă, de canalizare, de asfalt – trebuie să înțeleagă că și el trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localității, pentru a fi cofinanțate aceste lucrări, pentru că nu mai avem de unde să le finanțăm și vrem să le continuăm”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Argumentele Guvernului

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, iniţiativa Ministerului Finanțelor rezidă din dificultățile în implementarea modificărilor și completărilor aduse Titlului IX ”mpozite și taxe locale” din Codul fiscal, generate de adoptarea întârziată a proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

„Astfel, ca urmare a faptului că proiectul a fost supus analizei Curții Constituționale în două rânduri, procesul legislativ de adoptare a fost unul complex, fapt ce a condus la temporizarea aplicării legii, și implicit a demersurilor care trebuiau întreprinse de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București dacă proiectul de act normativ ar fi intrat în vigoare în termenul urmărit de legiuitor”, se arată în document.

Conform motivării, prin proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a prevăzut modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, inclusiv a Titlului IX ”Impozite și taxe locale”, ca urmare a recomandărilor rezultate în urma revizuirii sistemului fiscal pentru a se asigura că acesta contribuie la promovarea şi menţinerea unei creşteri economice durabile.

Astfel, a fost elaborat proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care s-a reglementat (art. XII), inclusiv și cu privire la procesul de adoptare a hotărârilor consiliilor locale/hotărârea Consiliului General al Muncipiului București pentru anul fiscal 2026.

„În acest moment, ca urmare a faptului că proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost supus analizei Curții Constituționale în două rânduri, spațiul de timp este insuficient aducerii la îndeplinire a demersurilor care trebuiau întreprinse de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București dacă proiectul de act normativ ar fi intrat în vigoare în termenul urmărit de legiuitor”, precizează inițiatorii.

În acest registru, spun autorii, este necesară adoptarea unor reglementări care să permită autorităților administrative teritoriale conformarea la cerințele din Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, concomitent cu respectarea principiilor de transparență decizională.

„Ca urmare a necesității privind luarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ corespunzător pentru asigurarea adoptării hotărârilor consiliilor locale/hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2026, care să permită și respectarea principiilor de transparență decizională, se propune efectuarea unor intervenții în sensul stabilirii unui termen prin raportare la ultima zi a anului în curs și, totodată, instituirea unei sancțiuni pentru neemiterea hotărârilor în termenul indicat, în considerarea faptului că, în lipsa unei astfel de sancțiuni norma legală are caracter de recomandare”, se arată în nota de fundamentare.

Ca regulă generală, impozitul pe clădiri/impozitul pe teren/impozitul pe mijloacele de transport este datorat pentru întregul an fiscal, începând cu data de 1 ianuarie, de persoana care are în proprietate clădirea/terenul/mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Astfel, anul fiscal este anul calendaristic, reprezentând perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie.

Potrivit documentului, întrucât, în cazul acestora, impozitul se plătește anual, începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care se datorează, este imperios necesar ca la momentul respectiv să se cunoască informații cu privire la impozitul datorat, în baza prevederilor hotărârilor adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București, astfel încât contribuabilul să știe exact ce impozit datorează și cum se calculează acesta. În același timp, o asemenea măsură este necesară pentru asigurarea ritmicităţii şi certitudinii alimentării bugetelor locale cu sumele de bani aferente obligaţiilor fiscale ce revin în sarcina contribuabililor, ca o măsură de protecţie a bugetelor locale. Prin urmare, hotărârile consiliilor locale/hotărârea Consiliului General al Municipiului București trebuie adoptate/adoptată anterior datei de 1 ianuarie 2026, respectiv cel târziu până la data de 31 decembrie 2025.

Or, în lipsa unor reglementări care să permită autorităților administrative teritoriale conformarea la cerințele din Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, autoritățile locale ar fi în imposibilitatea de a adopta hotărâri care au ca obiect stabilirea de prevederi privind impozitele și taxele locale, hotărâri ce sunt reglementate de Titlul IX din Codul fiscal astfel cum a fost modificat și completat prin respectiva lege.

Mai mult decât atât, în lipsa unei astfel de intervenții, autoritățile locale ar fi și în imposibilitatea de a dispune cu privire la acordarea de scutiri/reduceri de la plata impozitelor/taxelor locale prevăzute de actul normativ mai sus indicat, fapt ce ar afecta interesele contribuabilului. Totodată, prin proiectul de act normativ se prevede că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, cu unele excepții, în cazul impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, sumele respective sunt cele corespunzătoare indexării anuale, efectuate de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior anului curent.

Dacă în cursul anului 2025 nu s-a efectuat indexarea, se aplică nivelurile maxime, indexate anual. De asemenea, prin prezentul proiect se asigură și o corelare de ordin tehnic prin indicarea corectă a trimiterii la alin. (2) din cadrul articolului 460, la care se face trimitere în cuprinsul alin. (10) de la același articol ce a făcut obiectul modificării.

„Dat fiind faptul că situația impune luarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit pentru asigurarea adoptării hotărârilor de consiliu local/hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu privire la impozitele și taxele locale, pentru anul fiscal 2026, întrucât, neluarea de măsuri, cu celeritate, poate avea consecințe negative, în sensul neadoptării în timp util a hotărârilor de consiliu local/hotărârii Consiliului |General al Municipiului București cu privire la impozitele și taxele locale, necesare pentru asigurarea încasărilor la bugetele locale, având în vedere circumstanțiale date, în scopul evitării unei grave atingeri aduse interesului public este necesară adoptarea de soluții imediate pe calea unei ordonanțe de urgență a Guvernului”, se arată în document.