Marian Vanghelie implicat într-un scandal în miez de noapte pe străzile Capitalei: „M-a urmărit și m-a amenințat cu moartea!”

Potrivit acesteia, un autoturism ar fi urmărit-o prin mai multe zone din București și Voluntari, iar pe Bulevardul Pipera pasagerul mașinii, care conform surselor Mediafax ar fi Marian Vanghelie, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia pentru a stabili împrejurările, în zona a ajuns și Marian Vanghelie. Fostul primar de sector a susținut contrariul, declarând că el ar fi fost, de fapt, cel urmărit de autoturismul condus de femeie, pe mai multe străzi, și că nu ar fi vorbit deloc cu aceasta.

Două povești, un singur episod, nicio înțelegere: fiecare o acuză pe cealaltă parte de urmărire în trafic

Cei doi le-au declarat polițiștilor că nu se cunosc. Polițiștii le-au explicat celor doi că pot cere ordin de protecție și pot depune plângere pentru amenințări sau hărțuire. Finalul? Total neașteptat pentru un scandal atât de zgomotos: ambele persoane au refuzat să completeze formularul pentru ordin de protecție și să depună plângere;

Marian Vanghelie face același lucru, refuzând orice demers oficial. Cazul rămânând, deocamdată, la nivel de sesizare verbală.

Comunicatul oficial al Poliției Capitalei:

”Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta.

În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal.