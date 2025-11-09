Bărbatul suspectat că şi-a ucis soţia era cercetat pentru viol şi lipsire de libertate

IPJ Teleorman precizează că în 22 septembrie împotriva bărbatului a fost emis, de către poliţişti, un ordin de protecţie provizoriu.

Ulterior, în 26 septembrie, împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie, de către Judecătoria Turnu Măgurele, pentru o perioadă de 6 luni. „În ambele situaţii, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, în cauză poliţiştii desfăşurând activităţile specifice conform cadrului legal în vigoare”, arată Poliţia Teleorman.

Poliţiştii au făcut şi precizări privind sesizările anterioare primite. Astfel, în 25 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi, de un bărbat, despre faptul ca ginerele său ar fi încălcat ordinul de protecţie provizoriu. „Poliţiştii au stabilit că cele sesizate nu se confirmă, apelantul fiind sancţionat contravenţional”, arată IPJ Teleorman.

În 22 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, despre faptul că ginerele său îl ameninţă. „Aspectele sesizate nu s-au confirmat, apelantul fiind sancţionat contravenţional”, potrivit poliţiei.

„În 24 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat, despre faptul că are o altercaţie cu ginerele său. La aceeaşi dată, în jurul orei 17:20, persoana reclamata (bărbat de 42 de ani) a apelat S.N.U.A.U. 112, sesizând faptul că o persoană aruncă cu pietre în autoturismul său. Aspectele au fost verificate, iar primul apelant a fost sancţionat contravenţional conform Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, susţin poliţiştii.

În 25 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, de către un bărbat, despre faptul că ar fi fost agresat fizic de tatăl ginerelui său. „Aspectele sesizate au fost verificate şi soluţionate prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale faţă de bărbatul reclamat, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Persoana vătămată nu a dorit să depună plângere penală”, mai arată IPJ Teleorman.

Totodată, în 26 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi bagat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale. „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, arată Poliţia.

O femeie de 25 de ani, care se afla pe stradă împreună cu fiul ei de 3 ani, în comuna Beciu, judeţul Teleorman, a fost înjunghiată mortal de soţul ei. Acesta a fost găsit de poliţişti la locuinţa părinţilor săi, după ce şi-a provocat răni la mâini şi la gât.