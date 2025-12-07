Incidente la alegeri: A fotografiat buletinul de vot și a fost prins. Ce au găsit polițiștii în alte secții

UPDATE:

Membru al unei secții de votare, cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată

Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică deși nu avea viza de reședință valabilă.

Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o persoană și-ar fi exercitat dreptul la vot fără să aibă acest drept.

Verificările au confirmat că persoana în cauză, membru al comisiei electorale, avea viza de reședință expirată, potrivit surselor MEDIAFAX.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

Poliția Capitalei a adăugat că cercetează alte șase persoane pentru fraudă la vot sau tentativă la fraudă, după ce au votat duminică deși nu aveau acest drept.

Un președinte al secției de votare B-557 de la Școala Gimnazială nr. 112 și cinci membri ai birourilor electorale au fost prinși votând ilegal.

Majoritatea celor cercetați au domiciliul în alt județ, iar adresa de reședință în București a fost stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data scrutinului. Două persoane au votat cu viza de reședință expirată.

Cazurile au fost identificate la secțiile de votare din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 112, Școlii Gimnaziale Cezar Boliac, Liceului Teoretic Dante Alighieri, Școlii Gimnaziale nr. 39, Liceului Miguel de Cervantes și Școlii Gimnaziale nr. 102.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

18 sesizări privind contravenții și infracțiuni electorale – 9 confirmate, 7 în anchetă

La orele pânzului, Ministerul Afacerilor Interne a raportat 18 sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral, până la ora 13:00, dintre care 9 sunt confirmate, 7 se află în curs de cercetare și 2 au fost neconfirmate, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog.

„Până la această oră, procesul de votare a decurs fără probleme deosebite din punct de vedere al atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, a precizat Dajbog.

Buletinul de vot fotografiat – amendă de 600 de lei la Lumina

În comuna Lumina din județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot.

Într-o comună din Buzău au fost primite sesizări despre turism electoral, un filmuleț în care doi cetățeni se laudă că o altă persoană le-ar fi oferit o sumă de bani și despre faptul că primarul și viceprimarul încearcă să influențeze alegătorii. În toate cazurile, polițiștii efectuează verificări.

Dosare penale pentru vot ilegal în București

În municipiul București, polițiștii au întocmit dosare penale pe numele unor alegători, printre care președintele unui birou electoral, care au votat deși și-au stabilit reședința în Capitală cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului.

Alți doi cetățeni, dintre care unul este membru al unui birou electoral, au acum dosar penal pentru că au votat în București deși aveau viza de reședință expirată.

De asemenea, un bărbat cu domiciliul în județul Ilfov a votat în București în condițiile în care nu avea viza de reședință valabilă.

Tot în Capitală, unul dintre membrii biroului electoral, cu domiciliul în Teleorman, a încercat să voteze deși nu avea acest drept. A motivat că a considerat că are acest drept fiind membru al biroului electoral.

Știrea inițială:

Agenții deplasați la fața locului au confirmat sesizarea și au dispus măsurile legale care se impun conform Legii 115 din 2015, a declarat inspector de poliție Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Fotografierea buletinului de vot, interzisă prin lege

Reprezentantul IPJ Constanța a reamintit că este interzisă fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, aceasta constituind contravenție conform legislației electorale.

În afara acestui incident, alegerile locale parțiale din localitățile Lumina și Dobromir s-au desfășurat fără probleme. Toate secțiile de votare au fost predate dimineață președinților birourilor electorale cu sigiliile intacte, iar pe parcursul nopții nu s-au produs incidente care să vizeze securitatea sediilor.

Andreea Ambroze a precizat că în preziua alegerilor și pe parcursul nopții, la nivelul județului Constanța, nu au fost sesizate alte incidente privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral.

Structurile MAI din Constanța au ca misiuni principale menținerea ordinii publice în zona secțiilor de votare, investigarea sesizărilor privind posibile incidente legate de procesul de vot și asigurarea securității transportului dosarelor cu rezultatele votării.