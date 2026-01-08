Eco-Civica cere expunerea stejarului de 300 de ani din București, ucis de carburanți

Trunchiul stejarului de aproximativ 300 de ani, ultimul stejar stradal din București, ar putea fi expus într-un parc din Capitală, ca memorial public. Propunerea aparține Fundației Eco-Civica, care consideră că expunerea acestuia ar trebui să funcționeze ca un avertisment privind modul în care autoritățile au gestionat protejarea acestui simbol natural al orașului. Stejarul se afla la intersecția bulevardului Ferdinand I cu strada Horei, în Sectorul 2 al Capitalei.

Solul, contaminat cu hidrocarburi

Într-o postare publică, reprezentanții fundației au precizat că încearcă de peste un deceniu să salveze stejarul. Potrivit organizației, au fost efectuate analize ale solului, iar rezultatele indicau o contaminare severă cu hidrocarburi provenite de la stația de carburanți amplasată în imediata apropiere a rădăcinilor arborelui.

„Am luat probe de sol, iar pământul lua foc la apropierea chibritului, atât de mult era infestat de hidrocarburile provenite de la stația de carburanți”, a transmis Dan Trifu, președintele Fundației Eco-Civica.

Beton peste rădăcini

Ulterior, peste radacinile copacului a fost turnat beton, care a contrbuit la degradarea accelerată a arborelui, spune Eco-Civica: „După toate aceste nenorociri, i-a fost betonată întreaga alvelolă, cu toate că în toamna anului 2025, când am filmat acolo, nu era beton turnat”.

Un proiect rămas pe hârtie

Fundația a propus Primăriei Capitalei, condusă la acel moment de Nicușor Dan, exproprierea benzinăriei așezată pe rădăcinile stejarului și amenajarea unui spațiu verde pentru conservarea acestuia, însă proiectul nu a mai fost finalizat.

Petiție publică

Eco-Civica a anunțat miercuri că va lansa o petiție publică, prin care solicită ca trunchiul stejarului, considerat monument al naturii și martor al Codrilor Vlăsiei, să fie expus într-un parc bucureștean. „Cerem ca trunchiul stejarului, monument al naturii și martor al Codrilor Vlăsiei, să fie expus ca simbol al indiferenței și neputinței autorităților. Vom lansa o petiție în acest sens”, a precizat Dan Trifu.