Pericol de inundații în vestul țării. Hidrologii au emis o atenționare cod galben

Potrivit atenționării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”.
Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Bega „bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea, judeţele Timiș și Arad”.
Atenționarea cod galben de inundații va expira marți, la ora 12.00.