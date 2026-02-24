Pericol de inundații în vestul țării. Hidrologii au emis o atenționare cod galben

Hidrologii avertizează că este pericol de inundații pe mai multe râuri din vestul României. Ei au emis o atenționare cod galben de inundații. Aceasta a intrat în vigoare marți, la ora 7.00, și vizează râuri din județele Timiș și Arad.