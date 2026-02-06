Prima pagină » Breaking News » Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu

Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că este pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. Hidrologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu anunțând că în următoarele ore pot fi depășite cotele de inundație.
Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu
Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
06 feb. 2026, 08:11, Social

Conform avertizării, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării se pot produce creșteri importante de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație” pe râurile din bazinul hidrografic Milcov, județul Vrancea, și pe râul Teleajen, pe sectorul aval confluență cu râul Vărbilău, județul Prahova.

Pericol de inundație este vineri până la prânz. Hidrologii au emis avertizare cod portocaliu valabil până vineri la ora 12.00. O altă avertizare de tipul cod galben vizează râurile din bazinul hidrografic Bârlad – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Crasna, în judeţele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea.

Acolo pot fi depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea cod galben este valabilă tot vineri până la ora 12.00.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Care este ciorba preferată a lui Cătălin Măruță. Mulți români nu ar mânca așa ceva
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor