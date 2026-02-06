Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu

Conform avertizării, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării se pot produce creșteri importante de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație” pe râurile din bazinul hidrografic Milcov, județul Vrancea, și pe râul Teleajen, pe sectorul aval confluență cu râul Vărbilău, județul Prahova.

Pericol de inundație este vineri până la prânz. Hidrologii au emis avertizare cod portocaliu valabil până vineri la ora 12.00. O altă avertizare de tipul cod galben vizează râurile din bazinul hidrografic Bârlad – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Crasna, în judeţele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea.

Acolo pot fi depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea cod galben este valabilă tot vineri până la ora 12.00.