Percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție. Mai mulți funcționari, vizați de anchetă

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.

Potrivit informațiilor din anchetă, în vizorul procurorilor se află persoane cu funcții de conducere din administrația locală, inclusiv administratorul public al Sectorului 5, conducători ai Poliției Locale și arhitectul-șef.

Ancheta are în vedere infracțiuni de trafic de influență, luare de mită, dare de mită și fals intelectual.

Știre în curs de actualizare.