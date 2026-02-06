Prima pagină » Social » Percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție. Mai mulți funcționari, vizați de anchetă

Percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție. Mai mulți funcționari, vizați de anchetă

Percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție. Mai mulți funcționari, vizați de anchetă
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
06 feb. 2026, 08:12, Social

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.

Potrivit informațiilor din anchetă, în vizorul procurorilor se află persoane cu funcții de conducere din administrația locală, inclusiv administratorul public al Sectorului 5, conducători ai Poliției Locale și arhitectul-șef.

Ancheta are în vedere infracțiuni de trafic de influență, luare de mită, dare de mită și fals intelectual.

Știre în curs de actualizare.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Care este ciorba preferată a lui Cătălin Măruță. Mulți români nu ar mânca așa ceva
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor