Dan Trifu (Eco-Civica): E „un act inconștient”, vom înștiința CE, am pregătit și scrisoarea către Nicușor Dan

Deputații au votat un proiect care permite modificarea ariilor protejate, pentru finalizarea hidrocentralelor începute înainte de anul 2007.

PSD, PNL, UDMR și AUR au votat „pentru” legea privind hidrocentralele din arii naturale protejate, în timp ce deputații USR s-au opus. De altfel, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vorbește despre o lege rușinoasă ce poate distruge ariile naturale protejate.

De partea sa, senatorul PSD Daniel Zamfir acuză USR-ul că este brațul politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea țării.

Președintele Eco-Civica, Dan Trifu, îi dă replica și vorbește de „un act inconștient”: „Pentru cele nouă amenajări hidrotehnice vă dați seama ce distrugeri putem face. Toate sunt în arii protejate sau afectează major arii protejate, inclusiv parcuri naționale de importanță foarte mare pentru tot ce înseamnă biodiversitatea din România”.

El dă exemplul centralei de la Surduc: „Să produci 5 MW și să seci un râu, să pui în pericol tot acel ecosistem din zona respectivă, lucruri similare și în celelalte mini-hidrocentrale, cum le numim noi”.

Dan Trifu anunță că va sesiza Comisia Europeană: „Vom înștiința Comisia Europeană, clar, deja am pregătit scrisoarea către Avocatul Poporului și președintele României și spre acele grupuri politice care nu au votat această lege, pentru a fi atacată la Curtea Constituțională”.