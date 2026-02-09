Prima pagină » Economic » Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit un prejudiciu de 12,4 milioane de lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit la o firmă din Giurgiu, cu activitate în exploatarea agregatelor minerale.
Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 14:05, Economic

Inspectorii Antifraudă au finalizat în februarie o serie de verificări la o firmă din județul Giurgiu, cu activitate în extracția și comercializarea agregatelor minerale. Au fost constatate sustrageri de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei.

Controlul a vizat activități desfășurate în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea
prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Firma desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului,
precum și producția și comercializarea de balast, nisip, pietriș în județul Giurgiu.

Cercetările au arătat că, în perioada august 2022 – mai 2024, firma a exploatat și vândut 500.692 mc de agregate minerale fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Firma a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

De asemenea, în aprilie 2025, aceeași societate a vândut două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei.

Inspectorii au mai constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate, estimată la 1.401.938 lei.

Citește și

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Când poate fi refuzat concediul medical. Situațiile în care angajații pot rămâne fără indemnizație
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor