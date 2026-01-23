Consilier din MAE, cercetat după ce ar fi plătit ilegal salarii. Prejudiciu de 8,4 milioane de lei

Potrivit DNA, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, față de inculpata Păune Lavinia-Daniela, la data faptelor consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare (D.P.B.C.S.) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Aceasta este acuzată de participație improprie sub forma complicității la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu (176 de acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Inculpata trebuie să depună în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 500.000 de lei.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de doi suspecți, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la participație improprie sub forma complicității la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei.

Prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului M.A.E., prin modificarea valorii totale a unor indemnizații acordate personalului. Datele astfel alterate ar fi fost preluate în documentele subsecvente etapelor de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile alocate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente.

Au încasat ilegal peste 7 milioane de lei

Statele de plată falsificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare și aprobare angajaților M.A.E. cu funcții de conducere și atribuții în acest sens, datele nereale fiind preluate și aprobate la plată, fără vinovăție, de către ordonatorii principali de credite.

De asemenea, inculpata ar fi falsificat borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului MAE transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum și a unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor doi suspecți.

Femeia și ceilalți doi suspecți ar fi obținut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, au fost achitate către bugetul de stat contribuții salariale și impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.