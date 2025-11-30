Autostrada Sibiu-Pitești: Turnarea betonului rutier finalizată în prima galerie a tunelului Momaia

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș! S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia”, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol.

El precizează că, în scurt timp, va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii (sensul Sibiu-Pitești).

„Pentru acest tip de operațiune sunt folosite utilaje speciale. Tunelul Momaia, în lungime de 1,35 km, este format din două galerii unidirecționale, și este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă. Pe întregul șantier al secțiunii 4 (9,8 km) a autostrăzii Sibiu-Pitești progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%”, încheie Pistol.