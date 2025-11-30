Prima pagină » Economic » Autostrada Sibiu-Pitești: Turnarea betonului rutier finalizată în prima galerie a tunelului Momaia

Autostrada Sibiu-Pitești: Turnarea betonului rutier finalizată în prima galerie a tunelului Momaia

Turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia (sensul Pitești-Sibiu) a fost finalizată, iar în scurt timp va începe și pe cealaltă galerie, avansând lucrările pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, cu un progres fizic de 82%.
Gabriel Pecheanu
30 nov. 2025, 21:32, Economic

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș! S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia”, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol.

El precizează că, în scurt timp, va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii (sensul Sibiu-Pitești).

„Pentru acest tip de operațiune sunt folosite utilaje speciale. Tunelul Momaia, în lungime de 1,35 km, este format din două galerii unidirecționale, și este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă. Pe întregul șantier al secțiunii 4 (9,8 km) a autostrăzii Sibiu-Pitești progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%”, încheie Pistol.